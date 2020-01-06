Политика
РБКПостпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
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Мы всегда резко осуждаем атаки на какие-либо посольства в любых странах. И мы резко осудили атаку на американское посольство. Заявление Совбеза ООН было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января. Не учитывать это было невозможно.
— Василий Небензя, дипломатНТВ вчера в 14:23
с чего всё началось
Совет Безопасности пока не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.ТАССвчера в 13:50
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Небензя объяснил, почему было заблокировано заявление по посольству США в СБ ООН
Российская газетавчера в 14:31
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