Lenta.ruПостпред России при ЕС Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу годаПостоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов интервью «Известиям» допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу текущего года.Lenta.ru«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» до устранения неисправности единственного рабочего двигателя.Lenta.ruЕвросоюз не готов отказаться от российского газа сразу, однако, как считает дипломат, курс на снижение зависимости от России будет продолжен.ПРАЙМНа газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции «Портовая» при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПостпред при ЕС Чижов: «Газпром» по итогам года может объявить о рекордной прибылиПРАЙМ20:00Постпред России при ЕС Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу годаLenta.ru18:02«Известия»: постпред РФ при ЕС Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу годаТелеканал 360°19:06Постпред России при ЕС Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу годаNVL19:14Показать ещёОценить5Поделиться