Будьте в Плюсе

Постпред России при ЕС Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года

Постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов интервью «Известиям» допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу текущего года.
Lenta.ru
«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» до устранения неисправности единственного рабочего двигателя.
Lenta.ru
Евросоюз не готов отказаться от российского газа сразу, однако, как считает дипломат, курс на снижение зависимости от России будет продолжен.
ПРАЙМ
На газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции «Портовая» при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Постпред при ЕС Чижов: «Газпром» по итогам года может объявить о рекордной прибыли
ПРАЙМ20:00
Постпред России при ЕС Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года
Lenta.ru18:02
«Известия»: постпред РФ при ЕС Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года
Телеканал 360°19:06
Постпред России при ЕС Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года
NVL19:14

Интересное

Зампред правительства Камчатского края Василевский: 8 туристов погибли на Ключевской сопке

Число туристов, погибших во время восхождения на Ключевскую Сопку на Камчатке, возросло до восьми человек.
Lenta.ru18:32

CBC News: в канадской провинции Саскачеван двое мужчин зарезали 10 человек, еще 15 ранены

В канадской провинции Саскачеван двое мужчин с холодным оружием зарезали 10 человек, еще 15 получили ранения. Об этом сообщает CBC News.
Lenta.ru19:39

«Прайм»: экономист Клопенко рассказал о росте доллара и возможности мирового кризиса

Рост доллара по отношению к другим мировым валютам более чем на 10 процентов говорит о кризисе в США, который может поставить на грань выживания экономики ряда государств.
Lenta.ru19:15

РВ: Российская армия захватила трофеи в ходе контрудара на Херсонщине

Российская армия взяла под контроль село Благодатное вместе с окрестностями в ходе проведения контрудара.
Banki Loans17:08

Военный эксперт Рожин рассказал о наступлении ВСУ на Херсонщине

Эксперт в военной сфере Борис Рожин поделился информацией о том, как обстоят дела на Херсонском направлении.
Общественная служба новостей19:22

ЦАСТ объявил о вознаграждении за захват на Украине эстонского робота

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил вознаграждение в размере 1 млн руб. за захват на Украине эстонского роботизированного комплекса THeMIS производства компании Milrem Robotics.
РБК18:01

Депутат бундестага Вагенкнехт назвала нереалистичным заставить Россию отказаться от Крыма

Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала нереалистичной цель заставить Россию отказаться от Крыма.
RT на русском19:29

Представитель Кремля Песков заявил, что России есть о чем говорить с президентом Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит перспектив для диалога в ближайшее время.
Lenta.ru19:18

Песков сообщил, что слова главы Чечни Кадырова об отставке «пока не материализовались»

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить регионом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 16:44

WP: американский посол Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации

Посол США Джон Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе.
РИА Новостивчера в 14:59