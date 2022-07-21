Телеканал 360°Постпред России при ОБСЕ Лукашевич: все поставленное Украине оружие в итоге уничтожатРоссия уничтожит все оружие, которое Украине поставляет Запад.Телеканал 360°Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на совещании постсовета организации обратил внимание, что страны НАТО продолжают военные поставки на Украину.Телеканал 360°Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ.РИА НовостиС конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°АбзацГазета.RuПолитРоссияФАНRT на русскомLife.ruПолитика СегодняРИА “Informing”Комсомольская правдаИзвестияREGNUMВоенное делоПодробнее о событииПостпред при ОБСЕ Лукашевич: западное оружие на Украине будет уничтожатьсяRT на русскомвчера в 15:07Постпред при ОБСЕ Лукашевич: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожатьсяРИА Новостивчера в 13:07Самое цитируемоеЛукашевич назвал цель уничтожения западного оружия на УкраинеРБКвчера в 13:53Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожатьсяГазета.Ruвчера в 14:31Лукашевич: оказавшиеся на Украине западные вооружения будут уничтожатьсяФАНвчера в 14:37Лукашевич: западные вооружения на Украине будут уничтожатьсяТВ Центрвчера в 13:27Лукашевич: поступающее на Украину западное оружие будет уничтожатьсяОбщественная служба новостейвчера в 13:26Показать ещёОценить436Поделиться