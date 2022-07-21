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Постпред России при ОБСЕ Лукашевич: все поставленное Украине оружие в итоге уничтожат

Россия уничтожит все оружие, которое Украине поставляет Запад.
Телеканал 360°
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на совещании постсовета организации обратил внимание, что страны НАТО продолжают военные поставки на Украину.
Телеканал 360°
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ.
РИА Новости
С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
РИА Новости

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