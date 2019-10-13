Политика

RT на русскомRT на русскомПостпред России при ЕС дал совет Брюсселю

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.
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с чего всё началось

ЕС предложили рецепт, как не превратиться в «задний двор» мировой политики

Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока, если он не хочет превратиться в "задний двор" мировой политики и экономики, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.
РИА Новости17:40

Подробнее о событии

Чижов предрек Евросоюзу место на задворках мировой политики без ЕАЭС

Известия20:21

ЕС может грозить судьба «заднего двора» мировой политики, заявил постпред

Газета.Ru20:00

ЕС предложили рецепт, как не превратиться в «задний двор» мировой политики

РИА Новости17:40

Постпред России при ЕС дал совет Брюсселю

RT на русском19:05

Евросоюзу без ЕАЭС предрекли место на задворках мировой политики

РЕН ТВ18:42

Россия решила уберечь ЕС от превращения в «захудалый задний двор»

Взгляд.ру17:56

Евросоюз предостерегли от судьбы «заднего двора» мировой политики

Lenta.ru19:09
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 20:39, Вашингтон
Армия и оружие

Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии

Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции.
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Телеканал Санкт-Петербург 13:12
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Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11

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Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Футбол

Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии

В Москве на стадионе «Лужники» футболисты сборной России победили команду Шотландии со счетом 4:0 в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщают «Ведомости».
Полит.ру вчера в 04:32
Политика

Китай создал боевую летающую тарелку

Китай на открывшейся в четверг выставке China Helicopter Exposition 2019 показал боевой аппарат, имеющий округлую форму.
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Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова

В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
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Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

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Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до пяти

По меньшей мере пять человек погибли, еще 11 пропали без вести из-за тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, включая столицу страны Токио.
Коммерсантъ 19:57
Технологии

Ученые рассказали об еще одном негативном свойстве еды на вынос

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Planet Today 11:38
Армия и оружие

Джонсон призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил президента Турции Тайипа Эрдогана свернуть военную операцию на севере Сирии.
Газета.Ru 16:56
Общество

Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек

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В Нижневартовске бойцовская собака напала на детей возле школы

Znak.com 05:39
Армия и оружие

Тысячи курдов вышли на митинги в ФРГ против турецкой операции в Сирии

Почти 20 тысяч курдов в разных городах Германии вышли на демонстрации против турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 19:25
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Трамп заявил о заключении торговой сделки с Китаем

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Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове заключили под стражу

РИА Новости 08:17
Футбол

Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии над англичанами

Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии по футболу над командой Англии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 03:33
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В США назвали цель России в Европе при наступлении глобальной войны

В случае серьезного военного конфликта в Европе главной целью российских ракет скорее всего станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на берегу Северного моря.
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Происшествия

В Испании обворовали дом нападающего «Сельты»

В Испании был обворован дом нападающего «Сельты» Яго Аспаса. Инцидент произошел 10 октября, сообщает Marca.
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Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

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Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб

Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
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Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник

Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru 15:49
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

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Политика

В Эквадоре ввели комендантский час

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в столице страны — городе Кито — комендантский час. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
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Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
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