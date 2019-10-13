Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока, если он не хочет превратиться в "задний двор" мировой политики и экономики, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

с чего всё началось

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.

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