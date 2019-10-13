Политика
RT на русскомПостпред России при ЕС дал совет Брюсселю
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока, если он не хочет превратиться в "задний двор" мировой политики и экономики, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.РИА Новости17:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Единоборства
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Коммерсантъ 23:35
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия 20:57
Хоккей
Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Даллас Старз» со счетом 4:1 во встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 23:17
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 10 октября в 00:37
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Музыка
«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге
Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
Телеканал Санкт-Петербург 13:12
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
RT на русском 23:10
Армия и оружие
WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии
Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru 20:26
Кино
В США скончался актёр Роберт Форстер
Форстер был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Джеки Браун» Квентина Тарантино в 1998 году.
Говорит Москва 00:41
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
Общество
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости вчера в 02:06
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru 15:49
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Спорт
Гимнастка Оксана Чусовитина примет участие в своей восьмой Олимпиаде
Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде.
Вести.Ru 10:19
Кино
Вышел трейлер фильма «Круиз по джунглям»
Культуромания 11:46
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 19:02
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Происшествия
В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик
В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия 06:41
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Вечерняя Москва вчера в 05:08
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
Piter.tv вчера в 04:26
Авто
Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи
SpeedMe 10 октября в 02:17
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Политика
Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ
Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru 23:35
Футбол
Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах
Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).
Чемпионат вчера в 18:19
Футбол
«Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе
По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Бомбардир.ру 04:52
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 16:33
Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском 09:07
Политика
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
РИА Новости 09:40