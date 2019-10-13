Политика

RT на русскомRT на русскомПостпред России при ЕС дал совет Брюсселю

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока.
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с чего всё началось

ЕС предложили рецепт, как не превратиться в «задний двор» мировой политики

Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока, если он не хочет превратиться в "задний двор" мировой политики и экономики, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.
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Постпред России назвал способ для ЕС не стать «задним двором» политики

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Взгляд.ру17:56

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Евросоюз предостерегли от судьбы «заднего двора» мировой политики

Lenta.ru19:09

ЕС предложили рецепт, как не превратиться в «задний двор» мировой политики

РИА Новости17:40
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Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
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Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
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WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии

Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru 20:26
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В США скончался актёр Роберт Форстер

Форстер был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Джеки Браун» Квентина Тарантино в 1998 году.
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Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
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В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

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Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
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В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек

В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Спорт

Гимнастка Оксана Чусовитина примет участие в своей восьмой Олимпиаде

Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде.
Вести.Ru 10:19
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В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

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Вышел трейлер фильма «Круиз по джунглям»

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Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
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В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
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Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован

Коммерсантъ 09:06
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В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик

В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская рассказала о травме сына

Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
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На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

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Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи

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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
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Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах

Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).
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«Барселона» может заменить Суареса Кейном или Мбаппе

По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
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РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
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