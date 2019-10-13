Политика
КоммерсантъПостпред России при ЕС рекомендовал Европе интеграцию с ЕАЭС
Постпред России при ЕС Владимир Чижов предложил Европейскому союзу интеграцию с ЕАЭС и объединение Евразии от Лиссабона до Владивостока, передает «РИА Новости». По словам дипломата, Европе необходимо избавляться от искусственных барьеров и начать сотрудничество.
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с чего всё началось
Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока, если он не хочет превратиться в "задний двор" мировой политики и экономики, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.РИА Новостивчера в 17:40
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Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Соловей.Инфо вчера в 04:17
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В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
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РИА Новости вчера в 21:43
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Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
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В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек.
REGNUM 04:00
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали оптимальную температуру в квартирах
Роспотребнадзор дал рекомендации по поддержанию оптимальной температуры в жилых домах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
АБН 10 октября в 09:09
Автоспорт
Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Известия 03:40
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Украинский боксер Александр Усик встретился с американцем Чаззом Уизерспуном в Чикаго, США, в дебютном бою в рамках супертяжелого дивизиона.
Газета.Ru 00:35
Армия и оружие
Трамп считает, что войска США должны покинуть Сирию и вернуться домой
Президент США Дональд Трамп заявил на конференции консервативных политиков в Вашингтоне, что американские военные не должны оставаться в Сирии, чтобы обеспечивать безопасность турецко-сирийской границы.
Народные новости 03:09
Общество
Ректор МГИМО не считает нужным вводить распределение выпускников
Ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов заявил, что не считает необходимым введение обязательного распределения на работу выпускников вузов.
РИА Новости 03:52
Общество
Порог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен
Порог явки на опрос по месту строительства храма Святой Екатерины, который проходит в Екатеринбурге в воскресенье, почти преодолен.
ТАСС 01:34
Общество
Путин отметил рост влияния аграрного сектора России на мировых рынках
Российский лидер Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником и отметил растущую конкурентоспособность аграрного сектора России на мировых рынках.
RT на русском 03:51
Политика
Ещё четверых российских актёров включили в чёрный список на Украине
Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека.
7 новостей вчера в 03:12
Музыка
Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Известия вчера в 15:16
Футбол
Фернандес пропустит матч против сборной Кипра
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес не сыграет против Кипра в рамках отборочного этапа Евро-2020, передает «Спорт-экспрeсс».
ProstoProSport 01:50
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт вчера в 12:30
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Происшествия
Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского
Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК 11 октября в 15:09
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 11 октября в 07:15
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Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Армия и оружие
Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии
Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 10:02
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 11 октября в 08:22
Армия и оружие
Франция приостановила поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Франция приняла решение о приостановке всех поставок вооружения в Турцию из-за ее военной операции в Сирии.
Известия вчера в 15:55
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
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Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Путешествия
Туристы назвали самые скучные города Европы
Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
РИА Новости 03:18