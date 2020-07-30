Политика
REGNUMПостпред России в Вене оценил решение США о выводе войск из Германии
Вена, 30 июля 2020, 07:59 — REGNUM Германия, вероятно, выиграет от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал 30 июля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.
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Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Политика
В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания
Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
ТАСС 02:02
Общество
В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде
В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Политика
Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии
В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК).
Вечерняя Москва вчера в 07:10
Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
CT news вчера в 19:06
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:36
Общество
Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
РИА Новости 01:16
Технологии
Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном
Как сообщили ToDay News Ufa, попав на гаджет с микрофоном, программа записывают любую информацию.
ToDay News Ufa 00:25
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
РИА Новости 01:32
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
Шоу-бизнес
Грядет развод: СМИ узнали о проблемах в браке Пугачевой
Шансонье Евгений Кемеровский предложил представителям СМИ узнать о происходящем в семье Пугачевой у близких супругов.
7Дней.ру 02:00
Общество
Россию не может покинуть тысяча детей от суррогатных матерей
Иностранцы не могут забрать порядка тысячи младенцев от суррогатных матерей из РФ. Проблема возникла из-за пандемии коронавируса.
Свободная Пресса вчера в 22:18
Авто
Кроссоверы завоевали 50% авторынка в России
МедиаПоток 01:54
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Политика
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости вчера в 08:05
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.
РИА Новости 02:08
Происшествия
Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
Ленинский районный суд Владивостока назначил семь суток ареста местному жителю, признанному виновным в организации незаконного митинга, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 23:39
Политика
Задержанные под Минском россияне направлялись в Турцию
Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает Telegram-канал Reverse Side of the Medal.
Сегодня.ру вчера в 17:00
Здоровье
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 28 июля в 01:52
Игры
Новые подробности о Cyberpunk 2077 — плавание и киберпсихоз
В рамках свежего подкаста ведущий дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Майлз Тост поведал ряд подробностей о будущей игре.
The GEEK вчера в 15:49
Политика
Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России
Глава Белого дома напомнил, что Германия платит России миллиарды долларов за энергию, и возмутился, почему США должны защищать страну от Москвы.
Известия 01:00
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
РБК вчера в 15:38
Игры
Проклятие Star Citizen: новую дорожную карту делают уже четыре месяца, о запуске Squadron 42 — ни слова
3DNews 01:59
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
ProstoProSport вчера в 15:23
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12