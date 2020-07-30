Вена, 30 июля 2020, 07:59 — REGNUM Германия, вероятно, выиграет от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал 30 июля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

Постпред России в Вене оценил решение США о выводе войск из Германии

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