Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО
Ранее официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследования, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», переданы в ОЗХО.В источнике
По нашим данным, никакие материалы пока в ОЗХО не переданы, ни вчера, хотя объявление на этот счет было сделано немецкими врачами еще вчера, ни сегодня утром, но, видимо, это вопрос времени, раз они обещают, видимо, эти материалы передадут.
Подробнее о событии