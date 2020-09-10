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РБК
РБК

Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

Ранее официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследования, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», переданы в ОЗХО.В источнике
Александр Шульгинроссийский композитор
По нашим данным, никакие материалы пока в ОЗХО не переданы, ни вчера, хотя объявление на этот счет было сделано немецкими врачами еще вчера, ни сегодня утром, но, видимо, это вопрос времени, раз они обещают, видимо, эти материалы передадут.
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РБК

Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

РБК09:55
Lenta.ru

Россия отреагирует на угрозы Германии принять меры из-за Навального

Lenta.ru09:36
ТАСС

Россия готова к рассмотрению ситуации вокруг Навального на площадке ОЗХО

ТАСС08:19
Известия

Москва будет настаивать на диалоге с Берлином в рамках ОЗХО «по делу Навального»

Известия09:05
РЕН ТВ

Постпред РФ в ОЗХО заявил, что ФРГ не передала материалы по Навальному

РЕН ТВ07:31
REGNUM

Постпред России при ОЗХО прокомментировал ситуацию с Навальным

REGNUM08:29
Эхо Москвы

Министерство обороны Германии сообщило,что результаты исследования проб,взятых у Навального, направлены в МИД Германии

Эхо Москвы08:31

Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него

"Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, поступало ли от главы Кусинского района Юрия Лысякова заявление о нападении.
Глава района в Челябинской области заявил о нападении на него
ТАСС07:35
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости09:58
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Договор о Brexit вступил в силу

ДОГОВОР О "РАЗВОДЕ" ЕС И БРИТАНИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ, НИ ОДНА СТОРОНА НЕ МОЖЕТ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ПЕРЕСТАТЬ ПРИМЕНЯТЬ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ - ЕК РИА Новости
РИА Новости10:45

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворён второй иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — заявили в надзорном ведомстве.
RT на русском08:17
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Грызлов: Киев сорвал договорённость об инспекции в Донбассе

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал договорённость об инспекции в Донбассе, не допустив представителей самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в район создания новых украинских позиций.
RT на русском10:21