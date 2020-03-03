Политика

REGNUMREGNUMПостпред США: Россия не угрожает Прибалтике

Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами. «Мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», — отметил он.
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Джеймс Гилмор
Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время.
— Джеймс Гилмор, американский политикТВ Центр 00:21

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