Политика
REGNUMПостпред США: Россия не угрожает Прибалтике
Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами. «Мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», — отметил он.
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Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время.
— Джеймс Гилмор, американский политикТВ Центр 00:21
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В госдепе сравнили позицию США по Крыму с непризнанием прибалтийских республик СССР
Комсомольская правдавчера в 23:13
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