Политика

REGNUMREGNUMВ США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
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В США сравнили позицию по Крыму с непризнанием стран Прибалтики частью СССР

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США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов.
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Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей

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Появилось видео якобы сбитого Су-24 в Сирии

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«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
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Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

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