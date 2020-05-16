Посольство России в Вашингтоне указало на ошибку в публикации постпреда США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора. В своем Twitter он разместил фотографию из гетто в Польше с неверной к ней подписью - о депортации крымских татар.

Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар

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