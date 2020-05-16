Политика
Российская газетаПостпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
Посольство России в Вашингтоне указало на ошибку в публикации постпреда США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора. В своем Twitter он разместил фотографию из гетто в Польше с неверной к ней подписью - о депортации крымских татар.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
Политика
Путин потребовал не задерживать дополнительные выплаты врачам
От чиновников президент потребовал разобраться с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными По мнению и требованию президента страны, решить вопрос о выплате дополнительных вознаграждений врачам, которые работают с коронавирусными пациентами, необходимо как можно быстрее.
КМВ Новости вчера в 10:24
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 14 мая в 15:31
Политика
Обама обвинил руководство США в безрассудстве
Бывший президент США Барак Обама обвинил руководство США в безрассудстве в ходе речи перед выпускниками школ, трансляция которой была на YouTube-канале Yahoo Finance.
Lenta.ru 20:37
Здоровье
Более 50 медиков в Чечне болеют коронавирусом
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что более 50 медицинских работников в республике болеют COVID-19.
RT на русском 17:07
Общество
Осипов пока не начал подбор своих заместителей в Забайкалье
Осипов направил в заксобрание законопроект, предполагающий появление в структуре региональных органов госвласти заместителей губернатора, назначение которых не потребует согласование с депутатами и которые будут получать зарплату на уровне заместителей председателя правительства или больше них.
Чита.Ру 02:08
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах
Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Общество
СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов
Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:42
Общество
Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой
Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
РБК 15:57
Технологии
О новом способе мошенничества с онлайн-банками предупредили россиян
На фоне пандемии коронавируса мошенники, представляясь сотрудниками банка, предлагают россиянам скачать приложение для защиты смартфона от вирусных атак и удаленного дсотупа.
МедиаПоток вчера в 02:45
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
Здоровье
Санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге вновь станет обсерватором
В санатории «Бодрость» (Екатеринбург) развернут обсерватор для зараженных коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 13:15
Кино
Библейский Мафусаил станет негром в фильме Дэнни Бойла
Лауреат "Оскара" Дэнни Бойл выступит постановщиком потенциального блокбастера "Мафусаил" (Methuselah) для Warner Bros.
Российская газета 11:44
Происшествия
Администратор автосервиса в Петербурге протаранил машину грабителей
Московский Комсомолец 15:47
Игры
Авторы Wasteland 3 рассказали о создании персонажей и улучшении танков
Студия inXile Enterainment подготовила очередной выпуск дневников разработчиков, на этот раз сделав основной темой рассказа важность и возможность выбора в Wasteland 3. Выбор начинается уже на экране создания персонажей.
Игромания.ру 09:35
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
Гаджеты
Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Горевшая в Петербурге больница купила немецкие ИВЛ по плану
Global look Press Закупка петербургской больницей Святого Георгия, которая ранее горела, партии аппаратов ИВЛ немецкого производства носила плановый характер.
РЕН ТВ 13:24
Гаджеты
У владельцев процессоров Intel появился новый повод для радости. Технология ASRock BFB работает и с CPU Coffee Lake
Полностью суть технологии ASRock не описывает, но мы знаем, что BFB поднимает базовую частоту CPU, заставляя его больше времени работать на более высоких частотах.
iXBT.com 09:26
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Политика
Бардина объяснила, что делает Зеленский
Ранее Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.
Вести.Ru 11:35
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей
Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн 10:04