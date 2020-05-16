Политика

Российская газетаРоссийская газетаПостпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар

Посольство России в Вашингтоне указало на ошибку в публикации постпреда США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора. В своем Twitter он разместил фотографию из гетто в Польше с неверной к ней подписью - о депортации крымских татар.
Читать в источнике
Комментировать101

Подробнее о событии

Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар

Российская газетавчера в 19:31

Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар

РБКвчера в 18:48

Постпред США при ОБСЕ перепутал фото депортации крымских татар и гетто в Польше

Газета.Ruвчера в 14:52

Посольство России уличило постпреда США при ОБСЕ в подлоге

РИА Новостивчера в 16:25

Постпред США опозорился по «методичке украинской дипломатии»

Взгляд.рувчера в 15:28

Американский дипломат выдал фото из музея холокоста за депортацию крымских татар

Lenta.ruвчера в 17:45

Посольство РФ: постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

ТАССвчера в 14:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Общество

Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе

Evo-rus.com вчера в 17:01
1,1K
Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
79
Кино

Станет ли «Великая» «фавориткой» телесезона

16 мая одновременно со всем миром на платформе more.tv состоится премьера сериала о русской императрице Екатерине II от авторов выигравшего «Оскара» фильма «Фаворитка».
Комсомольская правда 14 мая в 06:39
Игры

Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V

RuNews24.ru 14 мая в 16:25
889
Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
Игромания.ру вчера в 15:54
Происшествия

В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных

Известия 00:33
4
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
831
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,3K
Транспорт

Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
1
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
908
Политика

Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа

Власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ имени М.В.Ломоносова.
Российская газета 15 мая в 15:33
1,2K
Армия и оружие

В Сирии установили памятную табличку в честь лётчика Романа Филипова

RT на русском 15 мая в 23:55
3
Общество

Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
160
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
796
Единоборства

Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC

Финальная встреча турнира UFC Fight Night 172 прошла в Джексонвилле штат Флорида, США.
REGNUM 00:59
Общество

Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
РБК вчера в 15:57
212
Здоровье

В Чечне врачи извинились за жалобы на нехватку средств защиты

Врачи Гудермесской больницы Чечни извинились за свои жалобы на нехватку средств защиты.
Московский Комсомолец вчера в 14:03
Космос

99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
2
Футбол

Футболист «Локомотива» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом

35-летний футболист «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом.
Super.ru вчера в 12:29
18
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
361
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
5,4K
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
252
Энергетика

В России появится новый нефтегазовый регион

Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета вчера в 00:00
7
Политика

Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 15 мая в 10:03
85
Здоровье

Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 18:03
10
Происшествия

Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии

Как выяснилось, чаще всего в Бурятии умирают от болезней системы кровообращения (39,8 % в общей структуре).
Байкал-Daily 00:41
Шоу-бизнес

Британский миллионер, бросивший беременную русскую жену, тайно съехал из дома

Джонатан Роуленд, один из самых богатых англичан, прожил в браке с Анной около четырех лет.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 15 мая в 10:54
2K
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
1,8K
Политика

Нового документа по Карабаху после «бархатной революции» предложено не было

Никакого нового документа по урегулированию карабахского конфликта после «бархатной революции» предложено не было, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая в ходе онлайн пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 08:11
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное