Политика
Российская газетаПостпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
Посольство России в Вашингтоне указало на ошибку в публикации постпреда США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймса Гилмора. В своем Twitter он разместил фотографию из гетто в Польше с неверной к ней подписью - о депортации крымских татар.
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Постпред США при ОБСЕ перепутал фото депортации крымских татар и гетто в Польше
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Американский дипломат выдал фото из музея холокоста за депортацию крымских татар
Lenta.ruвчера в 17:45
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления
Седан Dacia Logan нового поколения получит гибридную силовую установку E-Tech.
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США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
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Власти Украины ввели санкции в отношении российских музеев и вузов, в том числе Эрмитажа и МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
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Футбол
Мело назвал Месси проблемой для возвращения Неймара в «Барселону»
Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мело, ранее выступавший за «Ювентус» и сборную Бразилии, рассказал о своем отношении к Неймару.
ProstoProSport вчера в 23:08
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В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости 15 мая в 18:34
Общество
Ведущая НТВ Анна Янкина переболела коронавирусом
Сиб.фм вчера в 21:35
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«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
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Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Политика
США допустили размещение ядерных ракет в Польше
«Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь», — написала дипломат.
Lenta.ru вчера в 07:05
Космос
Отложен запуск секретного американского космоплана
ToDay News Ufa вчера в 12:14
Наука
Исследование иммунного ответа на коронавирус принесло хорошие новости разработчикам вакцины
Результаты исследования показывают, что иммунная система организма способна распознавать SARS-CoV-2 несколькими различными способами.
Naked Science 15 мая в 14:33
Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ 15 мая в 21:23
Общество
В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19
Например, ВОЗ использует моделирование для глобальных отчетов по оценке количества дополнительных случаев смертей, которые могут быть отнесены к гриппу.
РИА Новости вчера в 22:32
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Гаджеты
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2
Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
Игромания.ру вчера в 10:47
Общество
Форма для жалоб врачей на выплаты появилась на сайте госуслуг
«На Едином портале госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат», — сообщили в Минкомсвязи.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Происшествия
Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия вчера в 09:24
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Наука
В Австрии создан квантовый радар
В Австрии ученые создали прототип первого в мире микроволного сверхпроводящего квантового радара.
Актуальные Новости 14 мая в 00:23
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Мировой газ борется, чтобы выжить и не стать бесплатным
Напомним, что, хотя спрос на газ просел чуть меньше нефтяного, но так как "газовой ОПЕК" не существует, стороны слабо сокращают экспорт, а это отражается на ценах.
РИА Новости вчера в 01:00