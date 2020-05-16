Политика
РБКПостпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар
Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар. Об этом сообщило посольство России в США в Twitter.
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Постпред США при ОБСЕ перепутал фото депортации крымских татар и гетто в Польше
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Американский дипломат выдал фото из музея холокоста за депортацию крымских татар
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Всего от коронавирусной инфекции в столице выздоровели уже более 27 тысяч человек.
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