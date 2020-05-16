Политика
РБКПостпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар
Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар. Об этом сообщило посольство России в США в Twitter.
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Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии
Vprognoze.ru 14:53
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Космос
Ученые: В центре Млечного Пути могут вращаться сразу две черные дыры
Ученые в рамках исследования сделали предположение, что в центре Млечного Пути могут вращаться сразу две черные дыры.
Актуальные Новости 08:23
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Армия и оружие
Бывший участник АТО считает, что ВСУ намеренно бьют по мирному населению
Экс-боец АТО Юрий Асеев признался в эфире украинского телеканала «NewsOne», что украинские силовики целенаправленно обстреливают мирное население в Донбассе.
ИА Новороссия 14:17
Футбол
Испанским футболистам разрешат групповые тренировки с 18 мая
Тренировки в группах до 10 человек разрешат проводить игрокам высшего и первого дивизиона чемпионата Испании по футболу с 18 мая.
РЕН ТВ 19:13
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Игры
Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах
Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
Экономика сегодня 14 мая в 05:54
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ 21:45
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 14 мая в 04:07
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил ворота, пытаясь остановить грабителей
22-летний сотрудник сервиса сел в автомобиль ВАЗ, пытаясь помешать преступникам уехать, протаранил ворота автосервиса и врезался в машину злоумышленников, причинив им телесные повреждения.
Телеканал Санкт-Петербург 04:29
Политика
Обама заявил, что руководство США не ведает, что творит
Пандемия коронавируса продемонстрировала, что американские власти не отдают себе никакого отчета в последствиях своих действий, заявил экс-президент США Барак Обама.
Московский Комсомолец 19:21
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
Наука
Исследование иммунного ответа на коронавирус принесло хорошие новости разработчикам вакцины
Результаты исследования показывают, что иммунная система организма способна распознавать SARS-CoV-2 несколькими различными способами.
Naked Science вчера в 14:33
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv 10:41
Авто
Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 миллиона рублей
На сайте Auto.ru разместили объявление о реставрированном седане ВАЗ-2103, который был выпущен в 1981 году и за него сейчас просят 1,2 млн рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 09:15
Общество
ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
Общество
В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих
Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна 17:42
Гаджеты
Названы способы повысить качество работы смартфона
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм», что пользователи должны периодически проводить очистку гаджета, удаляя старые файлы, неудачные фото и видео, а также приложения, которые «лежат без дела».
Gazeta.SPb 22:32
Экономика
ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках
Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).
Коммерсантъ 12:02
Общество
В Ленобласти ограничена работа торговых центров
«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском 18:45
Происшествия
В Сети потребовали выпустить якутского шамана Габышева из психбольницы
На сайте change.org собирают подписи под петицией с требованием выпустить якутского шамана Александра Габышева из психиатрической больницы.
Росбалт вчера в 11:21
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru 01:17
Политика
Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»
Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
РИА Новости вчера в 19:23
Футбол
Статую Ибрагимовича перенесут в другое место из-за нападок вандалов
Памятник неоднократно портили и даже ломали, было принято решение перенести его в другое место. Вандализмом занимались болельщики «Мальме».
Спорт день за днем 15:45
Космос
В атмосфере самой горячей экзопланеты нашли атомарное железо
Астрономы подтвердили существование атомов железа на дневной стороне в атмосфере ультрагорячего юпитера KELT-9b — самой горячей экзопланеты.
N+1 14 мая в 12:31