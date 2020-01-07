Происшествия

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По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
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Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на территории Бронницкого охотничьего хозяйства. Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов. Двоих мужчин обнаружили на территории хозяйства.
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В Подмосковье задержан постпред Свердловской области Александр Овчаров

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Опубликовано видео задержания постпреда Свердловской области, подозреваемого в браконьерстве

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Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

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Источник: постпред Свердловской области задержан в Подмосковье из-за браконьерства

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СМИ узнали о задержании постпреда Свердловской области за браконьерство

РБКвчера в 19:09
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В группе D игрой между Кареном Хачановым и Виктором Дурасовичем стартовал матч сборных России и Норвегии.
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РИА Новости вчера в 18:38
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

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Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 микроспутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Известия вчера в 23:15
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В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
РИА Новости 00:00
Происшествия

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Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Известия вчера в 22:45
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

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Министр иностранных дел Пакистана Шейх Мехмуд Куреши призвал США и Иран снизить напряженность после убийства генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает Al Arabia.
REGNUM вчера в 11:52
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UzAuto Motors к 2022-2023 году полностью прекратит производство Spark, Nexia, Cobalt и Gentra, сообщает компания.
Вести.UZ вчера в 23:26
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Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
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Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

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В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Хабаровский край сегодня 05 января в 23:10
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
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Для учреждений культуры Тверской области закуплено новое оборудование

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Известия вчера в 16:30
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Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

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Коммерсантъ вчера в 18:26
Происшествия

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Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

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Армия и оружие

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Армия и оружие

Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку

Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг уходит в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
News.ru вчера в 12:16
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В США представили, какими будут российские военные самолёты будущего

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Тело 16-летней девушки без верхней одежды нашли на Урале

НТВ вчера в 03:56
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 вчера в 03:23
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