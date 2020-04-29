Политика
РИА НовостиПостпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми
Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов о плане США по развалу иранской ядерной сделки
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов о плане США по развалу иранской ядерной сделки На днях газета The New York Times сообщила о плане администрации президента США по продлению истекающего в октябре оружейного эмбарго в отношении Ирана.Коммерсантъвчера в 15:00
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Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
Волга Ньюс вчера в 01:39
Политика
На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025
Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил в интервью РБК, что «Газпром» после окончания пятилетнего контракта в 2025 году остановит экспорт газа через Украину, если к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины.
РБК 04:00
Футбол
Четвертый тест футболиста Дибалы на коронавирус оказался положительным
Российская газета 03:29
Общество
За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
Экономика
Квартальная выручка «Магнита» увеличилась на 18,5%
Чистая розничная выручка в I квартале выросла на 17,6% год к году и составила 364,8 млрд руб. на фоне увеличения торговой площади на 8,3% и роста сопоставимых продаж на 7,8%.
Rambler News Service 03:35
Здоровье
Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики
UfacityNews.ru вчера в 01:40
Здоровье
В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском вчера в 03:02
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 07:01
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 33 человека
«13 случаев выявлено в ходе обследования больных внебольничной пневмонией, 12 - контактных, 5 пациентов из числа прибывших из Москвы и имеющих признаки ОРВИ, 3 - граждане группы риска с признаками ОРВИ», - сообщили ИА «Регион 64» в оперативном штаба при правительстве Саратовской области по противодействию распространению коронавируса.
Регион 64 02:29
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
Общество
В Москве развернут временные госпитали на 10 тыс. мест
По решению властей, пациентов можно будет размещать на долечивание во временных медицинских госпиталях, которые строят при основных клиниках.
Коммерсантъ 03:59
Политика
Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом
На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
Общество
МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне
Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.
REGNUM 02:30
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Футбол
Селюк о Фролове: рабы на «Феррари» не ездят
Напомним, Евгений Фролов высказался с критикой в адрес правительства РФ. Он недоволен принимаемыми мерами режима самоизоляции.
ГЛАС.RU 03:15
Общество
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:52
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Кино
Серия романов Терри Пратчетта «Плоский мир» будет экранизирована
Фантастические романы из цикла Терри Пратчетта «Плоский мир» получат телевизионную адаптацию.
RT на русском вчера в 05:56
Авто
Названы сроки дебюта конкурента Audi Q5 и BMW X3 от Genesis
Премиальный бренд компании Hyundai — Genesis — представит новый серийный кроссовер GV70 в октябре 2020 года, сообщает в TheKoreanCarBlog.
AutoNews вчера в 11:21
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43