Политика

РИА НовостиРИА НовостиПостпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми

Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов о плане США по развалу иранской ядерной сделки

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов о плане США по развалу иранской ядерной сделки На днях газета The New York Times сообщила о плане администрации президента США по продлению истекающего в октябре оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Коммерсантъвчера в 15:00

Подробнее о событии

Постпред России о претензиях США по СВПД: нелепый предлог

Московский Комсомолецвчера в 18:26

Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми

РИА Новостивчера в 16:53

Цинизм в политике США по Ирану зашкаливает — постпред РФ в Вене

ИА Красная Весна27 апреля в 15:58

Постпред Ульянов раскритиковал США за цинизм в ситуации с СВПД

ФАН27 апреля в 16:45

«Цинизм просто зашкаливает»: постпред РФ в Вене оценил планы США по СВПД

News.ru27 апреля в 16:45

«Цинизм зашкаливает»: в России оценили планы США

Рамблер27 апреля в 16:44

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов о плане США по развалу иранской ядерной сделки

Коммерсантъвчера в 15:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Здоровье

В больницах Пензы 120 человек лежат с подозрением на коронавирус

Пенза-Пресс 03:47
1
Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс вчера в 01:39
38
Политика

На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025

Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил в интервью РБК, что «Газпром» после окончания пятилетнего контракта в 2025 году остановит экспорт газа через Украину, если к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины.
РБК 04:00
Футбол

Четвертый тест футболиста Дибалы на коронавирус оказался положительным

Российская газета 03:29
16
Общество

За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
Экономика

Квартальная выручка «Магнита» увеличилась на 18,5%

Чистая розничная выручка в I квартале выросла на 17,6% год к году и составила 364,8 млрд руб. на фоне увеличения торговой площади на 8,3% и роста сопоставимых продаж на 7,8%.
Rambler News Service 03:35
Здоровье

Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики

UfacityNews.ru вчера в 01:40
79
Здоровье

В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса

Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
22
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском вчера в 03:02
26
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

РБК 03:05
32
Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
602
Кино

Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 07:01
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 33 человека

«13 случаев выявлено в ходе обследования больных внебольничной пневмонией, 12 - контактных, 5 пациентов из числа прибывших из Москвы и имеющих признаки ОРВИ, 3 - граждане группы риска с признаками ОРВИ», - сообщили ИА «Регион 64» в оперативном штаба при правительстве Саратовской области по противодействию распространению коронавируса.
Регион 64 02:29
248
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,9K
Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
21
Общество

В Москве развернут временные госпитали на 10 тыс. мест

По решению властей, пациентов можно будет размещать на долечивание во временных медицинских госпиталях, которые строят при основных клиниках.
Коммерсантъ 03:59
85
Политика

Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом

На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
1,6K
Общество

МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне

Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.
REGNUM 02:30
29
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru вчера в 08:33
298
Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
29
Футбол

Селюк о Фролове: рабы на «Феррари» не ездят

Напомним, Евгений Фролов высказался с критикой в адрес правительства РФ. Он недоволен принимаемыми мерами режима самоизоляции.
ГЛАС.RU 03:15
Общество

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
8
Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
244
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:52
43
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,2K
Кино

Серия романов Терри Пратчетта «Плоский мир» будет экранизирована

Фантастические романы из цикла Терри Пратчетта «Плоский мир» получат телевизионную адаптацию.
RT на русском вчера в 05:56
2
Авто

Названы сроки дебюта конкурента Audi Q5 и BMW X3 от Genesis

Премиальный бренд компании Hyundai — Genesis — представит новый серийный кроссовер GV70 в октябре 2020 года, сообщает в TheKoreanCarBlog.
AutoNews вчера в 11:21
Кино

Умерла звезда фильмов «Инферно» и «Миллионер из трущоб»

РЕН ТВ 03:41
1
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
445
Происшествия

В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Lenta.ru 01:43
156
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Совместный всеобъемлющий план действий
Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное