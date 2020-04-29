Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов о плане США по развалу иранской ядерной сделки На днях газета The New York Times сообщила о плане администрации президента США по продлению истекающего в октябре оружейного эмбарго в отношении Ирана.

с чего всё началось

Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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