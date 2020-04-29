Политика

РИА НовостиРИА НовостиПостпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми

Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов о плане США по развалу иранской ядерной сделки

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов о плане США по развалу иранской ядерной сделки На днях газета The New York Times сообщила о плане администрации президента США по продлению истекающего в октябре оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Коммерсантъ15:00

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Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов о плане США по развалу иранской ядерной сделки

Коммерсантъ15:00

Постпред России о претензиях США по СВПД: нелепый предлог

Московский Комсомолец18:26

Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми

РИА Новости16:53

Постпред России анекдотом ответил на «нелепые» претензии США

Взгляд.ру20:31

«Цинизм просто зашкаливает»: постпред РФ в Вене оценил планы США по СВПД

News.ruвчера в 16:45

Цинизм в политике США по Ирану зашкаливает — постпред РФ в Вене

ИА Красная Веснавчера в 15:58

Ульянов назвал позицию США в отношении Ирана лицемерной

Международная жизньвчера в 08:56
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Общество

Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
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Экономика

Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке

Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки.
News.ru 05:31
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Шоу-бизнес

Марк Хэмилл не смог объяснить «дыру» в сюжете «Звездных войн»

Американский актер Марк Хэмилл, игравший Люка Скайуокера в трилогии "Звездные войны", не смог объяснить дыру в сюжете саги с участием дроида R2-D2, которую заметила одна из поклонниц, сообщает ET Canada.
РИА Новости 21:35
Здоровье

Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики

UfacityNews.ru 01:40
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Общество

Умер великий магистр Мальтийского ордена

Lenta.ru 19:35
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней

В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.
RT на русском 10:51
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
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Культура

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ 16:12
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Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС 10:20
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Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
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Шоу-бизнес

Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников

Артистка подошла к вопросу весьма оригинально. Настя Каменских заставила поклонников сначала рыдать от разочарования, а потом от смеха.
7Дней.ру 17:03
Кино

Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни

Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
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Экономика

Россия решила спасти мировой рынок золота

Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 19:58
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Армия и оружие

Турция перешла в наступление в Сирии

Деловое.ТВ 13:26
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Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
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Общество

Тюменских туристов из Таиланда доставят в Сургут

Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
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Происшествия

На Украине случилось землетрясение

В Закарпатской области Украины случилось третье за месяц землетрясение, передает «Страна.ua» со ссылкой на Главный центр специального контроля государственного космического агентства республики.
Lenta.ru 08:47
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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Кино

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 15:29
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
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Армия и оружие

NI: русские не зря отправляли танки Т-14 «Армата» в Сирию

Влиятельный американский журнал The National Interest опубликовал статью о новейших российских танках Т-14 «Армата» и, в частности, о том зачем их отправляли в Сирию.
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Армия и оружие

Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России

Военное дело 05:53
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Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

RT на русском 06:24
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Культура

Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской

Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
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Режиссер нового «Хэллоуина» снимет сериал «Восставший из ада» для HBO

Дэвид Гордон Грин, который уже возродил одну культовую хоррор-франшизу - "Хэллоуин" 2018 года собрал внушительную кассу, и сиквелы не за горами - возьмется теперь возрождать другую, не менее культовую.
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Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину

Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
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В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
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Михаил Ульянов
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Советский и российский актёр, режиссёр театра и кино, педагог, общественный деятель, автор книг. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского и Премии Президента Российской Федерации. Лауреат премии «Ника». Один из наиболее ярких и самобытных артистов Советского Союза и постсоветской России.
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Совместный всеобъемлющий план действий
Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
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