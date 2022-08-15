RT на русскомПостпред России при МАГАТЭ назвал ангажированным заявление 40 стран по Запорожской АЭСПостпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов назвал ангажированным заявление 40 стран по Запорожской АЭС.RT на русском"Отсутствие какого-либо упоминания обстрелов, по сути, поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по ЗАЭС", – отметил представитель РФ.РЕН ТВТерриторию Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанции — контролируют российские военные.РБКЗапорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона обстреливала не единожды.News.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowRT на русскомИА Красная ВеснаТК ЗвездаРЕН ТВФАНLife.ruРБКПолитРоссияВечерняя МоскваГазета.RuДума ТВПодробнее о событииПостпред России Ульянов: заявление 40 стран по Запорожской АЭС является пропагандистскимРБК10:41Постпред России при МАГАТЭ Ульянов: заявление 40 стран по Запорожской АЭС ангажированоРИА Новости09:42Самое цитируемоеПостпред России при МАГАТЭ назвал ангажированным заявление 40 стран по Запорожской АЭСRT на русском09:41Постпред России при МАГАТЭ назвал ангажированными заявления 40 стран по Запорожской АЭСКомсомольская правда09:46Россия считает ангажированным заявление 42 стран по ситуации на ЗАЭСКоммерсантъ09:19Постпред при МАГАТЭ Ульянов: заявление 40 стран по Запорожской АЭС является ангажированнымФАН09:14Постпред РФ при МАГАТЭ отметил ангажированность заявления 42 стран по Запорожской АЭСГазета.Ru09:05Показать ещёОценить179Поделиться