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Постпред России при МАГАТЭ назвал ангажированным заявление 40 стран по Запорожской АЭС

Постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов назвал ангажированным заявление 40 стран по Запорожской АЭС.
RT на русском
"Отсутствие какого-либо упоминания обстрелов, по сути, поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по ЗАЭС", – отметил представитель РФ.
РЕН ТВ
Территорию Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанции — контролируют российские военные.
РБК
Запорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона обстреливала не единожды.
News.ru

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Постпред России Ульянов: заявление 40 стран по Запорожской АЭС является пропагандистским
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Постпред России при МАГАТЭ Ульянов: заявление 40 стран по Запорожской АЭС ангажировано
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