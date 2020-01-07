Происшествия

Пятый каналПятый каналПостпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

Двоих мужчин задержали в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули. По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось

Постпреда Свердловской области задержали в Подмосковье по подозрению в браконьерстве

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что один из задержанных - постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров.
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