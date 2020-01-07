Происшествия
Пятый каналПостпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
Двоих мужчин задержали в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули. По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что один из задержанных - постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров.ТАССвчера в 16:53
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Источник: постпред Свердловской области задержан в Подмосковье из-за браконьерства
Московский Комсомолецвчера в 17:30
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Авто
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Происшествия
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По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
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В Пентагоне назвали ошибкой сообщения о выводе войск из Ирака
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Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
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