Происшествия
РЕН ТВПостпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
В Подмосковье задержаны двое мужчин по подозрению в браконьерском убийстве косули. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на территории Бронницкого охотничьего хозяйства.
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с чего всё началось
По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на территории Бронницкого охотничьего хозяйства. Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов. Двоих мужчин обнаружили на территории хозяйства.РЕН ТВвчера в 14:22
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Источник: постпред Свердловской области задержан в Подмосковье из-за браконьерства
Московский Комсомолецвчера в 17:30
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