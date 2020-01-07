Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВПостпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

В Подмосковье задержаны двое мужчин по подозрению в браконьерском убийстве косули. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на территории Бронницкого охотничьего хозяйства.
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Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на территории Бронницкого охотничьего хозяйства. Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов. Двоих мужчин обнаружили на территории хозяйства.
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