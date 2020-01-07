Происшествия
Газета.RuПостпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
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с чего всё началось
В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что один из задержанных - постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров.ТАССвчера в 16:53
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Источник: постпред Свердловской области задержан в Подмосковье из-за браконьерства
Московский Комсомолецвчера в 17:30
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