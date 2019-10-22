Армия и оружие
РИА НовостиПостпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории. Соответствующий пост опубликован на странице постпредства в Twitter.
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Российские дипломаты посоветовали НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы
Московский Комсомолецвчера в 22:22
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