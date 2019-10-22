Армия и оружие
Газета.RuПостпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории
Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы. Об этом написано в Twitter представительства.
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Российские дипломаты посоветовали НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы
Московский Комсомолецвчера в 22:22
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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«Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ
RT на русском вчера в 16:17
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В Симферополе мотоциклист избил журналиста
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Аргументы и Факты - Крым вчера в 10:19
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Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
RT на русском 19 октября в 11:46
Здоровье
Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.
Волгоградская правда 20 октября в 01:54
Армия и оружие
Корабельная группировка НАТО вошла в Черное море
Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в Черного море в понедельник, 21 октября.
Пятый канал вчера в 12:40
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
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Общество
Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании
Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отразил два пенальти в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
Metaratings 20 октября в 15:23
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Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 20:41
Политика
Кабмин Британии во вторник проведет обсуждение сделки по Brexit
На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.
РИА Новости вчера в 17:30
Футбол
«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 17:07
Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия
В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре
В Ростовском районе Ярославской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в Ростове Великом, сообщили в администрации района.
Российская газета вчера в 10:56
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 20 октября в 06:45
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Гаджеты
Китайцы показали очень маленький x86-й PC
Игромания.ру вчера в 21:38
Происшествия
По делу о прорыве дамбы в Красноярском крае задержали трёх человек
После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», а также начальника и мастера горного участка этой организации.
Право.ру вчера в 05:50
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 10:42
Общество
Астрологи поделились, какая судьба ждёт представителей знаков Зодиака
Гороскоп на неделю 21 - 27 октября 2019 представил Информинг, сообщает РИА VladNews. Овен Овнов на этой неделе ждут важные дела.
Приморье24 20 октября в 14:12
Футбол
Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Газета.Ru вчера в 14:27
Армия и оружие
В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»
В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
RuNews24.ru 19 октября в 00:25
Происшествия
В зоопарке Южно-Сахалинска загорелся террариум
Крыша террариума загорелась в понедельник вечером в зоопарке Южно-Сахалинска.
ТАСС вчера в 11:20
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили возможность помилования гражданки Израиля
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 21 октября, обсудили возможность помилования российской стороной американо-израильской гражданки Наамы Иссахар.
Евразия Daily вчера в 14:34
Кино
Студия Warner Bros. хотела закрыть съемки нового «Джокера»
Если сравнивать с последними фильмами студии Marvel, бюджет которых превышает 300 миллионов, то даже в случае провала данной ленты в прокате, Warner Bros. не получили бы большой ущерб.
ГЛАС.RU вчера в 06:59
Финансы
Требования «Траста» к «Открытие холдингу» превышают 450 млрд рублей
Напомним, в 2018 году "Траст" смог вернуть денежных средств и реальных активов на сумму 230 млрд руб. Почти половина из них (около 100 млрд руб.) — активы "Открытие холдинга".
Коммерсантъ вчера в 11:45
Политика
Экс-премьер Латвии заявил о попадании страны в «пятую точку»
Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил, что государство угодило в "пятую точку" по вине политиков, пришедших ему на смену.
Газета.Ru вчера в 21:59
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
Ранее Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.
Rambler News Service вчера в 14:32