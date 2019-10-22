Армия и оружие
РИА НовостиПостпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории. Соответствующий пост опубликован на странице постпредства в Twitter.
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Российские дипломаты посоветовали НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы
Московский Комсомолецвчера в 22:22
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
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Ведомости вчера в 14:28
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РИА Новости вчера в 08:45
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Саратовской области не хватает почти двух тысяч врачей
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Взгляд-инфо вчера в 11:08
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Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Высшего избирательного суда.
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Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
StarHit.ru вчера в 04:00
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РБК вчера в 18:47
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском вчера в 11:19
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
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Стариков заявил, что новый шаг Москвы по дедолларизации разозлит США
По мнению политолога Николая Старикова, новый шаг Москвы в рамках дедолларизации разозлит Вашингтон, и Штаты попытаются усилить давление на РФ.
ФАН вчера в 16:09
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Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
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В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Мойка78 вчера в 20:31
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В России каждая десятая компания планирует сократить работников
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REGNUM вчера в 06:09
Политика
США продлили компании Chevron разрешение на работу в Венесуэле
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Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
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На пешеходном переходе в Корсакове автомобиль сбил пенсионерку
ДТП произошло в Корсакове 21 октября в 17:15.
АСТВ вчера в 23:59
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Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
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Microsoft хочет, чтобы Xbox Scarlett могла обеспечить 4K и 120 FPS
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