Армия и оружие
RT на русскомПостпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
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Российские дипломаты посоветовали НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы
Московский Комсомолецвчера в 22:22
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