Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПостпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

Российские дипломаты посоветовали НАТО закупить учебники по истории

Телеканал 360°01:08

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

RT на русском00:27

Постпредство РФ посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы

ТАССвчера в 21:27

Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории

РБКвчера в 22:42

Российские дипломаты посоветовали НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы

Московский Комсомолецвчера в 22:22

Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории

Газета.Ruвчера в 21:39

Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

РИА Новостивчера в 23:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Политика

США начали консультации с Японией о размещении ракет средней дальности

Соединенные Штата начали консультации с Токио по поводу размещения на территории Японии ракет средней дальности после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание «Асахи».
Взгляд.ру 02:51
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Общество

Роспатент рассказал о самой необычной заявке на патент 2019 года

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент текущего года. Удивительно, но им оказался зимний гаечный ключ.
ФАН вчера в 05:21
Происшествия

Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке

РБК вчера в 13:05
Футбол

Удаленный тренер «Оренбурга» Федотов получил вызов в КДК РФС

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, удаленный с матча против самарских «Крыльев Советов», получил приглашение на заседание контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС).
МК-Спорт вчера в 15:03
Армия и оружие

Трамп: Россия вмешалась в конфликт в Сирии из-за Обамы

Решение экс-президента США Барака Обамы не наносить удар по Сирии привело к началу операции Военно-космических сил России в 2015 году, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM 03:58
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Общество

Робот-пылесос возглавил рейтинг самых желанных бытовых приборов

Интернет-опрос портала, посвященного технике и различным устройствам, показал, что самым желанным для россиян бытовым прибором является робот-пылесос — стать его обладателем хотели бы 34 процента респондентов.
Вечерняя Москва 02:25
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Происшествия

Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите

Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Чита.Ру 03:01
Хоккей

«Сыграю ли за „Вашингтон“ в России? Если ВАДА разрешит». Интервью Евгения Кузнецова

Форвард «Вашингтона» дал интервью «СЭ» после матча с «Чикаго» (5:3) Овечкин опять разрядил свою пушку.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Армия и оружие

На бывшей американской базе в Сирии приземлились вертолеты ВКС

РИА Новости 02:08
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Политика

Партия Трюдо стала лидером на парламентских выборах в Канаде

РБК 03:32
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия

Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском

По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ вчера в 11:15
Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 20 октября в 09:15
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение

Газета.Ru вчера в 07:06
Общество

Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости вчера в 13:38
Хоккей

Три очка Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Колорадо»

Чемпионат 02:48
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в пятиэтажном доме

РБК 02:52
Общество

Милонов призвал ограничить в РФ продажу детского шампанского

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского в России, направив соответствующее обращение главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.
Экономика сегодня 01:29
Общество

Интронизация императора Японии пройдет сегодня в Токио

Сегодня правитель облачится в традиционные дворцовые одеяния и взойдет на трон Такамикура в главном зале Императорского дворца.
Эхо Москвы 04:05
Общество

X5 Retail Group открыла вторую «Пятёрочку» в новой концепции

Retailer.ru вчера в 11:22
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже

Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости вчера в 07:36
Фигурное катание

Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America

RT на русском 20 октября в 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное