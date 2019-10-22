Армия и оружие
RT на русскомПостпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
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Российские дипломаты посоветовали НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы
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