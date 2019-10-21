Визы США для участия в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в этом году не получили восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации "Роскосмос".

с чего всё началось

Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Политика Легойда назвал заявления о «поражении» РПЦ на Афоне «псевдоанализом» Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в понедельник назвал "псевдоанализом" сообщения в блогах о якобы поражении Русской православной церкви на Афоне в борьбе с Константинопольским патриархатом по вопросу признания неканоничной "новой церкви" Украины.

Энергетика На Украине опять подорожает газ Подорожает аренда в торговых центрах, которые отапливаются газом, подорожает коммуналка для всех учреждений, юрлиц, фирм, вообще всё.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Политика В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.

Политика МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».

Здоровье В России началась модернизация поликлиник и ФАПов В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Происшествия Омбудсмен назвал причину истощения девочки из Орла Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми.

Общество Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.