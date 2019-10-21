Политика
RT на русскомПостпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
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с чего всё началось
Визы США для участия в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в этом году не получили восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации "Роскосмос".ТАСС15:10
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Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».
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ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая завила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
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Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции
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В России началась модернизация поликлиник и ФАПов
В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Столыпин предложил переиграть матч «Оренбурга» с «Крыльями Советов»
Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин считает, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» необходимо переиграть.
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Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми.
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Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
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Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА
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На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек
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Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
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На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
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В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.