Политика

RT на русскомRT на русскомПостпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
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с чего всё началось

США не выдали визы восьми россиянам для участия в работе Первого комитета ГА ООН

Визы США для участия в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в этом году не получили восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации "Роскосмос".
ТАСС15:10

Подробнее о событии

МИД обвинил США в невыдаче виз половине делегации России в комитет ООН

РБК17:44

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ТАСС15:10

Россия будет «твердо настаивать» на переносе комитета ГА ООН

Взгляд.ру15:39

Визы для работы на ГА ООН не получили сотрудники Минобороны и «Роскосмоса»

РИА Новости16:22

Визовая война: США блокируют работу россиян из Первого комитета ГА ООН

РЕН ТВ15:18

Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

RT на русском16:09

Зампостпреда России указал на блокировку США работы РФ в комитете ГА ООН

Известия15:43
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Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
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Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
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В России выросло число долларовых миллиардеров

RT на русском 11:44
Политика

Легойда назвал заявления о «поражении» РПЦ на Афоне «псевдоанализом»

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в понедельник назвал "псевдоанализом" сообщения в блогах о якобы поражении Русской православной церкви на Афоне в борьбе с Константинопольским патриархатом по вопросу признания неканоничной "новой церкви" Украины.
РИА Новости 19:18
Энергетика

На Украине опять подорожает газ

Подорожает аренда в торговых центрах, которые отапливаются газом, подорожает коммуналка для всех учреждений, юрлиц, фирм, вообще всё.
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Piter.tv 14:05
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Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

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Коммерсантъ 12:27
Политика

В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
РИА Новости 18:48
Экономика

Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:38
Кино

Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру 15:00
Гаджеты

Apple настаивает обновить старые iPhone до последней iOS

Рекомендуется обновиться до 3 ноября, но если это случится и позже, то компания не будет против.
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Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

Woman.ru 18:14
Политика

МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом

Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».
News.ru 17:57
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Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
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Общество

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая завила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК 20:00
Политика

Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции

Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Здоровье

В России началась модернизация поликлиник и ФАПов

В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.
Доктор Питер 11:21
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Футбол

Столыпин предложил переиграть матч «Оренбурга» с «Крыльями Советов»

Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин считает, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» необходимо переиграть.
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Омбудсмен назвал причину истощения девочки из Орла

Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми.
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Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
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Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу

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Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА

Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
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Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек

Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
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Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
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Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

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Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов

Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.
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На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
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В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru 01:58
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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