Футбол
РБКПострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА
Футболист ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 млн руб. на реабилитацию пострадавшей во время теракта в Беслане девочки Фатимы Дзгоевой. Об этом ее тетя Лана рассказала в фильме Юрия Дудя, опубликованном на YouTube. На момент захвата школы Дзгоевой было десять лет.
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Дзагоев выделил 1 млн рублей на лечение пострадавшей во время теракта в Беслане
Sport24.ruвчера в 23:23
Дзагоев пожертвовал 1 миллион рублей на реабилитацию девочки, пострадавшей во время теракта в Беслане
Спорт-Экспрессвчера в 22:33
Дзагоев пожертвовал 1 миллион рублей на лечение девочки, пострадавшей во время теракта в Беслане
Sportbox.RUвчера в 22:45
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
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