Футбол

РБКРБКПострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА

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Футболист ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 млн руб. на реабилитацию пострадавшей во время теракта в Беслане девочки Фатимы Дзгоевой. Об этом ее тетя Лана рассказала в фильме Юрия Дудя, опубликованном на YouTube. На момент захвата школы Дзгоевой было десять лет.
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Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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