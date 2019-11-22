Пострадавшая во время перестрелки в Сухуме 22-летняя девушка находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в республиканской больнице в столице Абхазии. В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума.

Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Экономика ФНС отменит отчетность для компаний на упрощенке Как пояснил руководитель ФНС Михаил Мишустин, онлайн-кассы, которые передают налоговикам сведения о платежах в режиме реального времени, позволят отменить сдачу отчетности, поскольку современные технологии и так делают розничную торговлю совершенно прозрачной.

Происшествия Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.

Гаджеты Уязвимость Android позволяла шпионить за пользователями Эксперт по безопасности Эрез Ялон проверил операционную систему (ОС) Android и выяснил, что миллионы пользователей могут подвергаться шпионажу и опасности кражи данных.

Здоровье Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.

Происшествия Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Политика США анонсировали начало поставок СПГ на Украину Как сообщал глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри в августе, польская компания PGNiG собиралась к концу этого года начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.

Экономика Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Общество Минкультуры предлагает ограничить показы одного фильма в кинотеатрах Минкультуры предлагает ввести норму для кинотеатров, согласно которой число сеансов одного фильма не сможет превышать 35% от общего числа фильмов в прокате заведения.

Происшествия У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.

Армия и оружие США назвали условие оказания помощи Сирии Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Авто Volkswagen показал крупный минивэн Viloran Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.

Армия и оружие Российские военные провели патрулирование по трем маршрутам в Сирии Российские военные полицейские провели патрулирование по одному маршруту в сирийской провинции Хасеке, также армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по двум маршрутам на севере арабской республики.