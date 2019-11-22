Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

Пострадавшая во время перестрелки в Сухуме 22-летняя девушка находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в республиканской больнице в столице Абхазии. В пятницу неизвестные в масках открыли огонь у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

СМИ узнали о гибели двух «воров в законе» при стрельбе в Сухуме

Московский Комсомолец12:11

Пострадавшая при стрельбе в Сухуми находится в тяжёлом состоянии

RT на русском17:25

Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

РИА Новости17:11

В Сухуме произошла перестрелка

ТАСС13:32

Стали известны подробности стрельбы в Сухуме

Газета.Ru17:43

Двое убитых в Абхазии оказались «ворами в законе»

Интерфакс10:39

Стрельба в Сухуме: фотографии с места происшествия

Sputnik Абхазия13:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:22, Вашингтон
Культура

Госпитализирован российский участник «Детского Евровидения»

АБН 20 ноября в 15:43
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Экономика

ФНС отменит отчетность для компаний на упрощенке

Как пояснил руководитель ФНС Михаил Мишустин, онлайн-кассы, которые передают налоговикам сведения о платежах в режиме реального времени, позволят отменить сдачу отчетности, поскольку современные технологии и так делают розничную торговлю совершенно прозрачной.
Pravda.Ru вчера в 01:19
Происшествия

Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции

Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.
Газета.Ru 16:47
Гаджеты

Уязвимость Android позволяла шпионить за пользователями

Эксперт по безопасности Эрез Ялон проверил операционную систему (ОС) Android и выяснил, что миллионы пользователей могут подвергаться шпионажу и опасности кражи данных.
МедиаПоток 20 ноября в 05:05
Здоровье

Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов

Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.
Сусанин 20 ноября в 08:05
Авто

Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом

Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Crypto-News 02:55
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:15
Происшествия

Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне

Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 12:59
Фигурное катание

Олимпийский чемпион Костомаров призвал Загитову вовремя уйти

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров призвал российскую спортсменку Алину Загитову завершить карьеру.
Газета.Ru 18:15
Кино

В прокат вышел фантастический фильм «Аванпост»

RT на русском вчера в 08:56
Политика

США анонсировали начало поставок СПГ на Украину

Как сообщал глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри в августе, польская компания PGNiG собиралась к концу этого года начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 20 ноября в 17:52
Шоу-бизнес

Показавшую лицо после пластики Елену Проклову обсуждают пользователи Сети

Поклонники Елены Прокловой комментируют изменения во внешности актрисы после очередной пластики.
Народные новости 11:53
Политика

Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

Коммерсантъ 10:52
Экономика

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Предложение главы ВТБ Андрея Костина освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) требует проработки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
ТАСС 05:11
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Общество

Минкультуры предлагает ограничить показы одного фильма в кинотеатрах

Минкультуры предлагает ввести норму для кинотеатров, согласно которой число сеансов одного фильма не сможет превышать 35% от общего числа фильмов в прокате заведения.
Национальная служба новостей 12:46
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM 13:38
Общество

Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой

Как заявил первый замгенпрокурора России Александр Буксман, Минздрав совершает большую ошибку, предлагая новый порядок осмотра автомобилистов.
News.ru 04:08
Армия и оружие

США назвали условие оказания помощи Сирии

Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Lenta.ru 19:06
Космос

«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

Известия 14:41
Политика

Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17

Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.
ТВ Центр вчера в 10:15
Авто

Volkswagen показал крупный минивэн Viloran

Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.
Новые автомобили вчера в 07:00
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование по трем маршрутам в Сирии

Российские военные полицейские провели патрулирование по одному маршруту в сирийской провинции Хасеке, также армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по двум маршрутам на севере арабской республики.
ТАСС 20 ноября в 14:18
Общество

Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом

В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
REGNUM 15:14
Политика

В военную доктрину России могут внести изменения

Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Московский Комсомолец 07:13
Культура

Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»

Слово и Дело 02:42
Происшествия

Грабители в Екатеринбурге отняли у мужчины 30 миллионов рублей

Трое преступников ограбили мужчину на 30 миллионов рублей в Екатеринбурге, 21 ноября сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 23:37
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
ещё по теме
Сухум
Город в Абхазии
Крупнейший в Абхазии город. Столица, город республиканского значения частично признанной Республики Абхазии, согласно административному делению Грузии - столица, город республиканского значения Абхазской Автономной Республики. Ранее - столица Абхазской ССР и Абхазской АССР в составе Грузинской ССР. В VI в. до н. э. на территории города возникла античная греческая колония Диоскуриада, затем римская крепость Себастополис.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное