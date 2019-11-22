Происшествия
Газета.RuВ центре Сухуми произошла стрельба
В центре Сухуми произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД. Как уточнили в ведомстве, погибшими оказались мужчина и женщина, граждане Абхазии.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:22, Ашберн
Общество
Непогода закрыла для полётов аэропорт Благовещенска
Непогода закрыла аэропорт Благовещенска для полётов.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Авто
На рынке появился Haval H9 для экстремального бездорожья
Как пишет издание "Njcar.ru", компания Great Wall начала продажи новой модификации внедорожника Haval H9 Special Edition, которая предназначена для радикального бездорожья.
Авто
Tesla представила электрический пикап Cybertruck
Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck с необычным дизайном и высокими характеристиками.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Роналду снялась топлес
Возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес опубликовала откровенное фото, на котором позирует топлес.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» спасла ничью в игре против «Падерборна»
Футбол
Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о своей борьбе с раком
Оказалось, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова узнали о своем диагнозе в один день.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Кино
Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду
Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Транспорт
Перемещения автомобилей в Центральной России отследят онлайн
Система по контролю проездов всех транспортных средств распространится на всю территорию Центрального федерального округа.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Политика
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Политика
МВФ выдвинул Украине жесткое условие
Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Армия и оружие
ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин
Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Армия и оружие
США потеряли беспилотник в Ливии
Здоровье
Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Хоккей
Заварухин: «У „Сибири“ сейчас тяжелое время, команда потеряла нити игры»
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:4).
Кино