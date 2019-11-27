Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

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Уточняется, что почти все пострадавшие — москвичи. Евдокимов также подтвердил, что среди раненых есть дети — от трех до девяти человек. Дипломат добавил, что получил от доминиканского министра туризма личные заверения в том, что россияне получат лучший возможный в стране уход.

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

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