Происшествия
РИА НовостиОдна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Уточняется, что почти все пострадавшие — москвичи. Евдокимов также подтвердил, что среди раненых есть дети — от трех до девяти человек. Дипломат добавил, что получил от доминиканского министра туризма личные заверения в том, что россияне получат лучший возможный в стране уход.
Читать в источнике
Оценить195
с чего всё началось
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.РИА Новостивчера в 20:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Общество
Миллиардера Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра, пишут СМИ
Российский миллиардер, совладелец холдинга "Русал" Олег Дерипаска оказался в списке людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процедуру лишения кипрского гражданства, сообщает местное издание Politis.
Спорт
AP: Россия пыталась выставить Родченкова организатором допинговой системы в стране
В докладе говорится, что Россия пыталась изменениями в базе выставить Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране.
Происшествия
В Иркутске подросток спас 9-летнюю девочку от педофила
Происшествия
Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы
Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
Общество
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Происшествия
Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом
Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
Происшествия
Отец тюменского солдата Шамсутдинова опроверг сообщения об извинениях
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова опроверг информацию о том, что его сын извинился перед сослуживцем, сообщает Life.ru.
Армия и оружие
В России отмечают День морской пехоты
Морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи в Сирии.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Армия и оружие
Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией
Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Единоборства
Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Технологии
Twitter будет удалять неактивные аккаунты
Twitter рассылает электронные письма пользователям, которые в течение полугода не заходили в свои аккаунты.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Армия и оружие
Командование ВСУ скрывает небоевые потери — НМ ДНР
Командование ВСУ скрывает случаи небоевых потерь в подразделениях.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Общество
В Роскачестве рассказали, как определить невяжущую хурму по форме
Отмечается, что хурму, которая не вяжет, можно определить по форме. Так, вяжущие сорта чаще имеют коническую форму, а невяжущие — круглую.
Экономика
Французская компания LVMH приобретает Tiffany & Co
25 ноября председатель совета директоров Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно заявил, что французская компания и американская ювелирная фирма Tiffany & Co заключили соглашение, по которому LVMH приобретает Tiffany & Co. Как сообщает газета Le Figaro, сумма сделки составила 14,7 миллиардов евро (16,2 миллиардов долларов).
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Общество
США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX
Стандарты качества авиакомпании проверят. Авиарегулятор США отстранил Boeing от выдачи сертификатов летной годности лайнерам 737 MAX.