Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОдна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

Уточняется, что почти все пострадавшие — москвичи. Евдокимов также подтвердил, что среди раненых есть дети — от трех до девяти человек. Дипломат добавил, что получил от доминиканского министра туризма личные заверения в том, что россияне получат лучший возможный в стране уход.
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с чего всё началось

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
РИА Новостивчера в 20:04

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Пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане россиянка лишилась обеих рук

Life.ruвчера в 20:34

Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Газета.Ru01:28

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

РБКвчера в 21:20

Одной из пострадавших в Доминикане россиянок ампутировали руки

Lenta.ruвчера в 20:55

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки

Российская газетавчера в 20:37

СК проводит проверку в связи с аварией в Доминикане, где пострадали россияне

ТАСС02:32

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

РИА Новостивчера в 20:04
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Общество

Миллиардера Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра, пишут СМИ

Российский миллиардер, совладелец холдинга "Русал" Олег Дерипаска оказался в списке людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процедуру лишения кипрского гражданства, сообщает местное издание Politis.
DP.RU 01:54
Спорт

AP: Россия пыталась выставить Родченкова организатором допинговой системы в стране

В докладе говорится, что Россия пыталась изменениями в базе выставить Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране.
Sports.ru вчера в 15:42
Происшествия

В Иркутске подросток спас 9-летнюю девочку от педофила

Общественная служба новостей вчера в 06:25
Происшествия

Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы

Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
REGNUM 02:19
Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 23:51
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Спорт

Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Аргументы и Факты вчера в 22:21
Происшествия

Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом

Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Известия вчера в 14:37
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия

Отец тюменского солдата Шамсутдинова опроверг сообщения об извинениях

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова опроверг информацию о том, что его сын извинился перед сослуживцем, сообщает Life.ru.
NashGorod.ru вчера в 06:46
Армия и оружие

В России отмечают День морской пехоты

Морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи в Сирии.
Первый канал 00:06
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Армия и оружие

Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией

Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
REGNUM 01:32
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Единоборства

Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Чемпионат 01:05
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Технологии

Twitter будет удалять неактивные аккаунты

Twitter рассылает электронные письма пользователям, которые в течение полугода не заходили в свои аккаунты.
ФедералПресс 01:14
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru 01:32
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 25 ноября в 10:29
Армия и оружие

Командование ВСУ скрывает небоевые потери — НМ ДНР

Командование ВСУ скрывает случаи небоевых потерь в подразделениях.
Новостной фронт вчера в 11:10
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Общество

В Роскачестве рассказали, как определить невяжущую хурму по форме

Отмечается, что хурму, которая не вяжет, можно определить по форме. Так, вяжущие сорта чаще имеют коническую форму, а невяжущие — круглую.
МОЁ! Оnline Воронеж 01:59
Экономика

Французская компания LVMH приобретает Tiffany & Co

25 ноября председатель совета директоров Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно заявил, что французская компания и американская ювелирная фирма Tiffany & Co заключили соглашение, по которому LVMH приобретает Tiffany & Co. Как сообщает газета Le Figaro, сумма сделки составила 14,7 миллиардов евро (16,2 миллиардов долларов).
REGNUM 25 ноября в 13:00
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Общество

США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

Стандарты качества авиакомпании проверят. Авиарегулятор США отстранил Boeing от выдачи сертификатов летной годности лайнерам 737 MAX.
Piter.tv 00:56
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