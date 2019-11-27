Происшествия
РИА НовостиОдна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
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Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Общество
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Спорт
Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Политика
Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой
В Санкт-Петербургском государственном университете в актовом зале здания Двенадцати коллегий началось прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Здоровье
В России ожидают подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Политика
Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского
Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
Происшествия
В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Единоборства
Тони Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым
Напомним, что россиянин уже подписал свою часть контракта на бой, а Фергюсон еще нет.
Общество
Треть россиян отказались переходить на фриланс
В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.