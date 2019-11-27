Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиОдна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
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Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Газета.Ru01:28

Пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане россиянка лишилась обеих рук

Life.ruвчера в 20:34

Одной из пострадавших в Доминикане россиянок ампутировали руки

Lenta.ruвчера в 20:55

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки

Российская газетавчера в 20:37

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

РБКвчера в 21:20

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

РИА Новостивчера в 20:04

СМИ: Семь туристов остаются в тяжёлом состоянии после ДТП в Доминикане

RT на русскомвчера в 17:42
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Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Общество

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
РИА Новости 01:59
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Происшествия

Ростуризм прокомментировал ДТП с российскими туристами в Доминикане

АМИТЕЛ 01:41
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

РИА Новости 00:46
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Российская газета 03:52
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Российская газета 02:45
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Политика

Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:26
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Общество

В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой

В Санкт-Петербургском государственном университете в актовом зале здания Двенадцати коллегий началось прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой.
Российская газета 03:12
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM вчера в 10:35
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Здоровье

В России ожидают подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 02:48
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Политика

Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского

Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
RT на русском 03:30
Происшествия

В Приморье учеников школы, где мальчик разлил ртуть, осмотрят врачи

РИА Новости 02:37
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК 03:48
Происшествия

В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки

В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
RT на русском вчера в 23:30
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС 02:36
Единоборства

Тони Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Напомним, что россиянин уже подписал свою часть контракта на бой, а Фергюсон еще нет.
Замана 03:43
Общество

Треть россиян отказались переходить на фриланс

В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
РБК 01:17
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Наставник «Тамбова» Первушин признан лучшим тренером ноября в РПЛ

REGNUM 04:01
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