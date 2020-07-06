Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. В клуб Пекарская пришла вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Перед пожаром он вышел на улицу покурить, Ирина же надышалась угарным газом.
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости09:35

Умерла пострадавшая в «Хромой лошади» Ирина Пекарская, которой собирали помощь всей страной

КП - Пермь06:50

В Березниках умерла пострадавшая в «Хромой лошади»

Business Class (Пермь)08:24

Жертва пожара в «Хромой лошади» скончалась после 11 лет лечения

Properm.ru08:22

Умерла пострадавшая при пожаре клуба «Хромая лошадь». Она боролась за жизнь 11 лет

Уфа1.ру08:01

В березниковской больнице умерла пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» Ирина Пекарская

Новости Перми 59.ru07:33

Скончалась пострадавшая в «Хромой лошади» Ирина Пекарская

Новый компаньон08:34
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Политика

В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля

О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
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Общество

Правительство выделило почти 7,5 млрд руб. на выплаты медикам в июле

Правительство России выделило около 7,45 млрд руб. на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
РБК вчера в 06:55
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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
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Общество

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

RT на русском 11:55
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Происшествия

Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП

Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 12:05
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Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
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Недвижимость

Вторичное жилье в России подешевело за полгода на 5%

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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
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Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
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Музыка

Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек

Концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов смогли увидеть в режиме онлайн зрители Международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который завершился 5 июля в Самарской области.
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Песков воздержался от оценок исследования об уровне бедности регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля в разговоре с журналистами признал, что не успел еще ознакомиться с исследованием «РИА Новости» об уровне бедности субъектов страны.
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Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля

Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
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В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

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Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

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Суд направил на лечение оставившую сына на ночь в парке москвичку

Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая зимой 2019 года оставила своего шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке «Лосиный Остров».
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Басманный суд заочно арестовал гражданина США и объявил в розыск

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте гражданина США Питера Джейкоба Штерна, который обвиняется в особо крупной растрате.
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Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
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ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
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Общество

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