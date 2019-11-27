Происшествия
BFM.ruРоссиянке ампутировали руки после ДТП в Доминикане
Гражданке РФ пришлось ампутировать обе руки после ДТП в Доминикане. Крупная авария произошла во вторник. Автобус, перевозивший 39 российский туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком и опрокинулся, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить213
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Политика
Кремль предупредил о нехватке времени на работу с Украиной по газу
Кремль предупредил о нехватке времени при подготовке к заключению контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Общество
Детей в России начнут приобщать к ЗОЖ с трех лет
Минздрав и Минпросвещения подготовили учебники для детей с трех лет, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского
Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Общество
В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Политика
Медведев 5 декабря в прямом эфире подведет итоги работы правительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на ТВ подведет итоги работы кабинета министров, расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, сообщает пресс-служба кабмина.
Происшествия
В Иркутской области девять детей пострадали в ДТП
Шоу-бизнес
В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Экономика
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
В банке отметили, что по программе субсидирования с застройщиками у россиян также есть возможность оформить ипотеку по ставке от 5%. ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тысяч до 60 млн рублей.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Космос
Стыковку корабля «Прогресс МС-13» с МКС отложили на сутки
Стыковка российского грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией (МКС) отложена с 8 на 9 декабря, сообщило НАСА.
Общество
Большинство россиян обдумывает переход на фриланс
Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Происшествия
ФСБ и МВД пресекли контрабанду пороха из-за рубежа
Происшествия
В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Взрыв и пожар произошли на заводе компании TPC Group, которая занимается поставкой химикатов и нефтепродуктов, в американском штате Техас, данных о жертвах и раненых не поступало, сообщает телеканал KFDM со ссылкой на местные власти.
Игры
Cyberpunk 2077 не превзойдёт The Witcher 3 по продолжительности
По словам разработчиков, основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет «немного короче», чем в The Witcher 3: Wild Hunt.
Экономика
Доллар вытесняют из российской торговли
Доля российской валюты во внешнеторговом обороте РФ выросла во втором квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го с 20,2% до 21,5%, следует из расчетов Сергея Пухова из Центра развития НИУ ВШЭ (.pdf).