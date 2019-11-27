Гражданке РФ пришлось ампутировать обе руки после ДТП в Доминикане. Крупная авария произошла во вторник. Автобус, перевозивший 39 российский туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком и опрокинулся, передает РИА Новости.

Россиянке ампутировали руки после ДТП в Доминикане

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