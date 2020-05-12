Экономика

Мир БелогорьяМир БелогорьяПострадавшему бизнесу спишут страховые взносы и квартальные налоги, кроме НДС

Если компании удастся удержать численность штата на уровне 90 %, то в следующем году весь кредит и проценты по нему спишут за счет государства. Еще одна мера поддержки касается самозанятых легально. Они могут рассчитывать на возврат уплаченного налога на доход за весь 2019 год.
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