Экономика
Мир БелогорьяПострадавшему бизнесу спишут страховые взносы и квартальные налоги, кроме НДС
Если компании удастся удержать численность штата на уровне 90 %, то в следующем году весь кредит и проценты по нему спишут за счет государства. Еще одна мера поддержки касается самозанятых легально. Они могут рассчитывать на возврат уплаченного налога на доход за весь 2019 год.
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О новых мерах поддержки бизнеса. Налоги спишут, дадут новые кредиты. Но не всем
ИА Клерк.Ру12 мая в 21:53
Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены
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