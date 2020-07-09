Происшествия

RT на русскомRT на русскомПострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации

Как сообщалось ранее, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал оказать помощь гражданам, чьё имущество пострадало из-за прорыва. Вечером 8 июля в подмосковном городе Рузе произошла чрезвычайная ситуация: из-за сильного ливня прорвало дамбу.
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Размытые после прорыва дамбы дороги восстановят в Рузе за 3–4 дня

Москва 2405:19

В подмосковной Рузе подтопило почти 30 домов из-за прорыва дамбы

Интерфакс02:36

«Дом уплыл — остался сарайчик». Семья утратила 100-летнее жилье в Рузе после прорыва дамбы

Телеканал 360°05:15

Последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе попали на видео

РИА Новости02:08

Ущерб жилым домам от подтоплений в Рузском округе оценят до конца дня

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С функцией 3D: потоп в Рузе залил телевизоры в магазине электроники

ТК Звезда04:52

В Рузе размыло участок Волоколамского шоссе из-за прорыва дамбы

ТАСС04:11
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Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

REGNUM 01:34
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Происшествия

Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали настолько быстро, что он даже не успел назначить исполняющего обязанности главы региона.
РБК 02:23
Происшествия

Соучастники Фургала дали показания на губернатора в СК

NewInform 05:01
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Общество

В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
РИА Новости 05:28
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Общество

В Москве с 13 июля возобновят работу парки и организации досуга

В Москве с 13 июля смогут возобновить работу парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа.
RT на русском 05:49
Общество

С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
RT на русском 05:40
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Общество

За сутки 7 человек умерли из-за коронавируса в Воронежской области

В Воронежской области за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 03:12
Экономика

Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года

Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета вчера в 22:20
8
Общество

Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова

Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
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Политика

Минобороны защитит нацинтересы России после выхода США из договоров

Решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к реакции Министерства обороны России и других ведомств, заявил посол РФ в Анатолий Антонов.
РЕН ТВ вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» прокомментировала роман с Авербухом

Газета.Ru 02:57
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
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Футбол

Агент Алексея Миранчука опроверг переговоры с «Краснодаром»

Агент полузащитников «Локомотива» братьев Миранчуков Вадим Шпинев прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея в «Краснодар».
Нева Спорт вчера в 09:28
Армия и оружие

Британское издание заявило о сделанном России военном «предупреждении»

Великобритания послала России «явный предупредительный сигнал», направив в Арктику свои корабли, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant для участия в учениях НАТО, пишет Daily Express.
Известия вчера в 20:09
26
Экономика

Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru 07 июля в 10:03
1,5K
Политика

Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда

«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.
РБК 05:22
15
Футбол

Уткин прокомментировал видео с Дзюбой и Азмуном

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Порье заявил, что и второй раз победит Гэтжи. Первый раз он побеждал его в 2019 году.
ГЛАС.RU 05:34
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
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Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
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Политика

Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина

Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
5
Здоровье

Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом

Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
9
Политика

Медведев рассказал о главных качествах для поста президента

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по просьбе журналистов рассказал о главных качествах, которые необходимы для работы на посту президента.
Российская газета 04:18
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Технологии

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
РИА Новости 04:20
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Происшествия

В Крыму суд арестовал четверых участников «Хизб ут-Тахрир»

7 июля ФСБ задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК вчера в 12:49
3
Происшествия

В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса

63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Происшествия

Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
8
Общество

Митинг против поправок в Конституцию не прошел согласование в Смольном

Neva.Today 05:36
11
Экономика

Благотворительные фонды сообщили о дефиците препарата для лечения рака

К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову.
РБК 05:24
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Руза
Город в России
Город в Московской области России, административный центр Рузского городского округа. Население - 12743 чел. Расположен на реке Рузе, в 80 км к западу от МКАД, в 60 км к юго-западу от Зеленоградского АО и в 40 км северо-западнее Троицкого АО города Москвы.
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