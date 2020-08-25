Пострадавшие вкладчики в Татарстане получат еще по 300 тысяч рублей
Пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка в Татарстане получат ещё по 300 тысяч рублей, число получивших выплаты в полном объёме вкладчиков таким образом достигнет 68%, сообщает пресс-служба президента республики.В источнике
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Пострадавшие вкладчики банков-банкротов в Татарстане получат дополнительные выплаты
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