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РИА Новости
РИА Новости

Пострадавшие вкладчики в Татарстане получат еще по 300 тысяч рублей

Пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка в Татарстане получат ещё по 300 тысяч рублей, число получивших выплаты в полном объёме вкладчиков таким образом достигнет 68%, сообщает пресс-служба президента республики.В источнике
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БИЗНЕС Online

«Погорельцы» ТФБ и ИнтехБанка получат дополнительные 662 млн рублей поддержки

БИЗНЕС Online04:40
Вести Татарстан

Пострадавшие вкладчики банков-банкротов в Татарстане получат дополнительные выплаты

Вести Татарстанвчера в 16:27
Реальное время

Вице-премьер Татарстана рассказал о выплатах пострадавшим вкладчикам «Татфондбанка» и «Интехбанка»

Реальное время02:42
Inkazan

Вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» получат сотни тысяч рублей

Inkazan17:08
Kazanfirst.ru

В Татарстане вкладчикам погоревших банков выплатили 2 млрд рублей

Kazanfirst.ru03:06
Татарстан-24

В Татарстане выплатят по 300 тысяч рублей пострадавшим вкладчикам банков, которые признали банкротами

Татарстан-24вчера в 05:50
Татар-информ

«Погорельцы» татарстанских банков с 1 сентября получат еще по 300 тыс. рублей

Татар-информвчера в 04:56

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости
Газета.Ruвчера в 14:03
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«Уже перебрасывают штабы»: что армия США готовит на востоке Европы

Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск.
РИА Новости24 августа в 01:00
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Астрономы озадачены жутким явлением на Марсе: ультрафиолетовое «ночное сияние» распространяется по небу планеты каждую ночь

Астрономы озадачены жутким явлением на Марсе: ультрафиолетовое «ночное сияние» распространяется по небу планеты каждую ночь.
V-kosmose.com23 августа в 07:56
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета24 августа в 12:40
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Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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