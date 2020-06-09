Происшествия
Газета.RuУмер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель
Водитель автофургона, который пострадал в результате аварии в центре Москвы с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, скончался в больнице. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах. По данным агентства, медики боролись за жизнь водителя, но не смогли его спасти.
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Политика
МИД России: заявления о ЧВК «Вагнер» в Ливии подтасованы
Москва, 9 июня 2020, 12:08 — REGNUM Заявления Госдепа США о якобы присутствии в Ливии бойцов частной военной компании «Вагнер» основаны на подтасованных данных.
REGNUM 05:08
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Футбол
Евгений Савин рассказал о возможном закрытии канала «КраСава»
Metaratings вчера в 14:30
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Путешествия
Объявлены условия для въезда россиян в Турцию
Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
Профиль 03:29
Здоровье
Смоленский депутат решил «пробить дно» в морге
Словом, горе-стрингер смоленского розлива в погоне за хайпом решил не уступать пальму первенства ни Навальному, ни корреспондентам мировых СМИ, и отправился в морг.
О чем говорит Смоленск 03:42
Футбол
«Ювентус» готов предложить Артуру в три раза больше, чем «Барселона»
По неофициальной информации, Артур зарабатывает в "Барселоне" порядка €5 миллионов.
Газета.Ru 00:59
Общество
Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37
Авто
Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ
Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
Тарантас Ньюс 06 июня в 03:36
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Две трети новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3651, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 07:34
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна госпитализировали
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС вчера в 04:55
Происшествия
Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
Общество
Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допуская превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
Происшествия
Суд Москвы заочно арестовал главу НИИ физреабилитации Блюма
В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела в отношении Евгения Блюма по факту хищения мошенническим путем более 29 млн рублей у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания ей услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ) продолжается, а ход расследования остается на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
ТАСС 04:37
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Технологии
МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера
Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13