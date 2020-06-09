Водитель автофургона, который пострадал в результате аварии в центре Москвы с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, скончался в больнице. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах. По данным агентства, медики боролись за жизнь водителя, но не смогли его спасти.

Умер пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель

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