Происшествия

News.ruNews.ruПострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске госпитализируют

По данным МЧС, в результате происшествия пострадали пять человек. Резервуар на нефтебазе «Грушовая» охвачен огнём на площади 200 кв. м, передаёт ТАСС.
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Все пострадавшие при пожаре на нефтезаводе в Новороссийске находятся в тяжелом состоянии

Кубанские новости07:08

Следователи начали проверку из-за пожара на нефтебазе в Новороссийске

Россия.Кубань04:01

Пожар на нефтебазе в Новороссийске мог произойти во время сварочных работ

Кубань 2407:59

Пожар на нефтебазе в Новороссийске произошел во время сварочных работ

ТАСС04:23

В прокуратуре рассказали подробности ЧП на нефтебазе в Новороссийске

РИА Новости04:28

Гражданин Сербии оказался в числе пострадавших при пожаре на нефтебазе под Новороссийском - источник

Интерфакс - Россия06:09

СК проводит проверку по факту пожара на нефтебазе в Новороссийске

КП - Кубань04:08
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Происшествия

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ТАСС 03:59
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Lenta.ru 08:00
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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РИА Новости 03:50
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Общество

РКН предложил наказывать за покупку украденных персональных данных

В России могут ввести административное наказание за покупку украденных персональных данных, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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В сеть слили новую киноверсию «Соника»

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Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
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Collins назвал «климатическую забастовку» словом года

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Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
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Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной

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ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
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В Центральной России ожидается резкое похолодание.
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

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Немецкий фототехнический бренд Leica презентовал полнокадровую беззеркальную камеру SL2.
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Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

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Суд отказал экс-жене Кержакова в пересмотре суммы алиментов

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Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»

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Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
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