Происшествия
News.ruПострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске госпитализируют
По данным МЧС, в результате происшествия пострадали пять человек. Резервуар на нефтебазе «Грушовая» охвачен огнём на площади 200 кв. м, передаёт ТАСС.
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Все пострадавшие при пожаре на нефтезаводе в Новороссийске находятся в тяжелом состоянии
Кубанские новости07:08
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Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
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Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
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Lenta.ru вчера в 07:42
Транспорт
Готовность трассы «Таврида» в Крыму составляет 81%
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" составляет 81%, проходит укладка третьего слоя покрытия, сообщил в четверг Николай Евсюков, замгенерального директора по производству АО "ВАД", которое является подрядчиком строительства трассы.
ТАСС 03:59
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии
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RT на русском 05:51
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Реальное время вчера в 10:04
Общество
РКН предложил наказывать за покупку украденных персональных данных
В России могут ввести административное наказание за покупку украденных персональных данных, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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В сеть слили новую киноверсию «Соника»
Piter.tv 01:57
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество
Collins назвал «климатическую забастовку» словом года
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В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.
Рамблер 06:54
Экономика
ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
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РИА Новости 04:46
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Мой Брянск вчера в 08:24
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
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Представлена беззеркальная полнокадровая камера Leica SL2
Немецкий фототехнический бренд Leica презентовал полнокадровую беззеркальную камеру SL2.
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Шоу-бизнес
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Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
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Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку
Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
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Общество
Суд отказал экс-жене Кержакова в пересмотре суммы алиментов
Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу бывшей жены футболиста Александра Кержакова Марии на решение Выборгского районного суда о снижении размера алиментов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 08:03
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Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
РИА Новости / Сергей Пивоваров Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своем браке с супругой Анастасией Костенко в новом выпуске шоу певца T-Killah на YouTube.
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Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
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Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
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Кино
Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки
Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Popcornnews.ru 02:30