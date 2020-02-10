Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона. «В настоящее время у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы», — говорится в сообщении.

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

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