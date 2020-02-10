Армия и оружие

REGNUMREGNUMПострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона. «В настоящее время у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы», — говорится в сообщении.
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Число раненых американских военных после атаки Ирана выросло на 50%

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Число пострадавших при ударе Ирана военных США превысило 100 человек

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Пентагон назвал точное число раненых военных при ударе в Ираке

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Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

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Возможны ли переговоры между США и Ираном по ядерному оружию?

Вести.Ruвчера в 12:22
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Армия и оружие

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Политика

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В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
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В ранней Вселенной обнаружили необычную массивную галактику

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
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Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

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Технологии

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер

Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
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У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

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REGNUM 04:30
Общество

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В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Политика

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском 03:43
Футбол

Стал известен новый титульный спонсор РПЛ

Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
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Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Диагональ модульных экранов Samsung The Wall достигла 583 дюймов

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В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

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В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
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Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане

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Во время первого сезона в Национальной хоккейной лиге хоккеист попросил у тренера водку. Грег Смит подумал, что Овечкин спятил.
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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

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