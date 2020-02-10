Армия и оружие
REGNUMПострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона. «В настоящее время у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить232
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
Контрразведка США отнесла Китай и Россию к главным угрозам
Белый дом США ранее обнародовал проект бюджета на 2021 финансовый год, в котором Россия и Китай названы государствами-конкурентами, бросающими вызов Штатам.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Космос
В ранней Вселенной обнаружили необычную массивную галактику
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер
Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Политика
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Футбол
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ
Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Саму Канделаки Садальский назвал ограниченной, но амбициозной, и сравнил её с куклой вуду, которую лепили все, втыкая булавки в пустое тело.
Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Общество
В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
Происшествия
Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане
В Башкортостане госпитализирован двухлетний ребенок, который в морозную ночь вышел на улицу. Следователи изучают ситуацию в семье малыша.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Хоккей
Тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин просил водку во время игры
Во время первого сезона в Национальной хоккейной лиге хоккеист попросил у тренера водку. Грег Смит подумал, что Овечкин спятил.
Общество
Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам
Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.