Армия и оружие

REGNUMREGNUMПострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона. «В настоящее время у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы», — говорится в сообщении.
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Число раненых американских военных после атаки Ирана выросло на 50%

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Возможны ли переговоры между США и Ираном по ядерному оружию?

Вести.Ruвчера в 12:22
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
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Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

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Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

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Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
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Пугачева восхитила гостей премьеры «Лед 2» своим молодежным образом

Известная певица Алла Пугачева побывала на премьере фильма "Лед 2". Для выхода в свет Примадонна выбрала молодежный образ.
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Вести.Ru 01:20
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru 09 февраля в 07:59
Кино

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Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.
ТАСС 01:10
Политика

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
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Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютеры

Оставшись без поддержки Microsoft, операционная система не даёт доступа ко многим программам, но пользователи нашли решение.
Neva.Today вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Общество

Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
32CARS.ru вчера в 13:02
Общество

Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса

Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.
РБК вчера в 23:00
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Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек

Радио Маяк вчера в 23:12
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Армия и оружие

Экипаж фрегата «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ

На полигонах флота в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
ANNA-News вчера в 11:00
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru вчера в 19:27
Здоровье

Эксперты определили пик эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
Капитал страны 09 февраля в 11:52
Футбол

Панченко: считаю, что правильно покинул ЦСКА

Панченко в 2016 году перешел из ЦСКА в "Динамо" на правах аренды. В июле 2017 года динамовцы выкупили права на нападающего.
РИА Новости 00:37
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ 09 февраля в 01:48
Политика

Контрразведка США отнесла Россию к главным угрозам

Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны.
Lenta.ru 01:34
Общество

Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета

«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Пятый канал вчера в 12:43
Технологии

В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 01:34
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 22:15
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В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Общество

Похолодание придет в Москву в выходные

Похолодание придет в Москву в выходные дни и установится ясная погода, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 00:18
Наука

Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
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