Армия и оружие
REGNUMПострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона. «В настоящее время у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы», — говорится в сообщении.
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Кино
В Голливуде вручили премии «Оскар»
Общество
На Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях
Ведущая рассказывает: в состав этой выплаты входит набор социальных услуг, стоимость которого с 1 февраля составит чуть более 1,5 тыс. рублей.
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Врачи удалили женщине две лишние груди
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Названы признаки заболевания щитовидной железы
Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
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Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700
Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Футбол
«Уфа» сменит эмблему и будет играть в фиолетовых цветах
В текущем сезоне команда из столицы Башкирии идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 19-и матчах Российской Премьер-Лиги.
Армия и оружие
Мотострелки ЦВО провели учения под Оренбургом
Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа провели в Оренбургской области учение по борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами незаконных вооруженных формирований.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Наука
Пластырь для лечения диабета успешно прошел тестирование
Исследователями было проведено успешное доклиническое тестирование «умного пластыря» для больных диабетом.
Хоккей
Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Гальченюка в «Миннесоту» на Закера
"Питтсбург" совершил обмен форварда Алекса Гальченюка на нападающего "Миннесоты" Джейсона Закера.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Венесуэла обратится в международные суды из-за санкций по Conviasa
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Каракас обратится в международные суды в связи с санкциями Вашингтона против авиакомпании Conviasa.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Общество
Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Хоккей
Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин сыграет в матче с «Виннипегом»
Шестёркин стал первым вратарём в истории клуба, который совершил 40+ сейвов в шести первых играх, и первым голкипером «Рейнджерс», который выиграл дважды в шести стартовых матчах за карьеру, совершив при этом 40+ спасений.
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Энергетика
В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск хочет покупать нефть у Москвы по цене не выше 83-85% от цен на углеводороды на мировом рынке.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%
Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2020 года вырос на 1,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Политика
Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Общество
В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»
В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.