Экономика
Псковское агентство информацииПострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
«Простого переноса фискальных платежей недостаточно», – заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Так, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий России.
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Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
Общество
Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом
Дополнительная выплата на ребенка до трех лет Сколько заплатят: по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, июнь).
ТАСС 09:45
Общество
Песков рассказал о судьбе своего бейджа от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся COVID-19, до сих пор возит «блокатор вирусов» в виде бейджа в машине.
РБК 13:36
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
Гаджеты
Dell показала новые игровые ноутбуки и PC
Игромания.ру 15:44
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Футбол
Агент: В Италии интересуются защитником «Локомотива» Магкеевым
Агент Марат Хинчагов рассказал об интересе итальянских клубов к защитнику московского «Локомотива» Станиславу Магкееву.
Нева Спорт 13:53
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
Политика
Рада одобрила «антиколомойский» закон
"Антиколомойский" закон запрещает арестовывать имущество и деньги банка, который ранее был признан неплатежеспособным.
NewInform 06:21
Здоровье
59 новых случаев коронавируса выявили в Оренбургской области за сутки
За последние сутки в Оренбуржье выявили 59 новых пациентов с предварительным диагнозом «коронавирус».
1743.ru 11 мая в 07:48
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Футбол
Дзюба назвал лучшего нападающего в истории
Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал, какого футболиста считает лучшим форвардом в истории, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 16:20
Общество
ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
Футбол
Проведение футбольных матчей в Москве считают нереальным
Бывший премьер правительства России, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин поделился мнением о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "КП".
Газета.Ru 09:20
Политика
Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса
В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Происшествия
Задержан замглавы администрации Красносельского района
Заместителя главы администрации Красносельского района Петербурга Алексея Миронова задержали по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
МР7.ру 11:48
Транспорт
В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков
Газета.Ru вчера в 06:50
Общество
В США отказались от российских аппаратов ИВЛ
Российские аппараты ИВЛ, отправленные в США, были той же модели, которую связывают с пожарами в больницах.
Рамблер 02:09
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Общество
Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network объявило о старте работы собственного блокчейн-проекта Free TON.
Говорит Москва вчера в 13:21
Кино
Роберт Паттинсон отказался ходить в спортзал ради роли Бэтмена
Британский актер Роберт Паттинсон признался, что не занимается спортом ради наращивания мускулатуры для роли Бэтмена.
Культуромания 15:08
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Наука
Долю человеческих клеток в химере с мышью подняли до четырех процентов
Американским биологам удалось создать химерные зародыши человека и мыши, в которых доля человеческих клеток составила до четырех процентов.
N+1 14:00
Шоу-бизнес
Бывшая жена Башарова заявила, что он душил ее беременную
Бывшая жена актера Марата Башарова заявила, что рукоприкладство в их семье началось задолго до того, как общественности стало известно о ее проблемах.
Московский Комсомолец 14:15
Общество
Бабура о коронавирусе: регион сможет справиться с этой бедой, если все захотят
Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область сможет справиться с коронавирусом, если всё население будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
Новый Калининград.Ru 11:56
Политика
Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17