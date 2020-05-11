Экономика
Псковское агентство информацииПострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
«Простого переноса фискальных платежей недостаточно», – заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Так, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий России.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
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