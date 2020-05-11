Экономика

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииПострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

«Простого переноса фискальных платежей недостаточно», – заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Так, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий России.
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Эдуард Омаров о списании налогов для пострадавших сфер: «Это существенная помощь»

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РБК11 мая в 12:17
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 08:49, Ашберн
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Внуки королевы Елизаветы II примирились и восстановили общение.
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