Экономика
Псковское агентство информацииПострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
«Простого переноса фискальных платежей недостаточно», – заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Так, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий России.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолец11 мая в 09:47
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:18, Ашберн
Общество
Экзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Политика
Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Общество
В России передумали делать аналог «Википедии» за 2 млрд рублей
В 2020–2022 годах на отечественную «Википедию» планировалось потратить почти 1,7 млрд рублей, при этом в 2019 году уже было выделено 303,2 млн рублей.
Секрет фирмы 07:55
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский смартфон POCO F2 Pro
Poco F2 Pro будет доступен в Индии и Европе, а еще модель уже заметили в онлайн-магазинах Украины по цене 17 000 грн, что в пересчете 586 евро, и это при том, что на презентации было сказано, что в ЕС модель будет предлагаться от 499 евро.
Astera 05:44
Политика
Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Политика
Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС.
РБК 09:09
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Происшествия
Самолет потерпел крушение во время экстренной посадки на городскую улицу. Видео
Вести.Ru 07:44
Кино
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
Политика
Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали
Интерфакс 05:10
Политика
Трамп вмешался в конфликт Илона Маска с властями Калифорнии
Президент США Дональд Трамп призвал власти Калифорнии позволить Илону Маску немедленно возобновить работу завода Tesla в этом штате.
НТВ вчера в 10:45
Здоровье
Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок
Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
Политика
Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами
Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP.
МИР 24 вчера в 03:04
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Футбол
Футболисты испанского клуба объявили забастовку из-за сокращения зарплат
Футболисты испанского клуба "Эльче", выступающего во втором по силе дивизионе Испании, отказываются возобновлять тренировки, сообщает AS.
Газета.Ru 07:24
Здоровье
Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
Рамблер 08:15
Общество
Минздрав: россияне стали чаще умирать от алкоголя во время пандемии
Россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ведомости 07:10
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд.
РБК 08:40
Футбол
Футбольная ассоциация Англии подала жалобу в CAS на ФИФА
Футбольная ассоциация Англии (FA) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на Международную федерацию футбола (ФИФА), сообщает Sky Sports.
Чемпионат 08:37
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Общество
Названы сроки создания эффективного лекарства от коронавируса
Вирусолог сообщил, что ученые из американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals сейчас работают над созданием нового препарата, действие которого основано на искусственном добавлении антител для помощи иммунитету.
Sochi.com 05:01