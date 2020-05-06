Экономика
Российская газетаПоступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), снижение составило 31,4%. Об этом говорится в презентации главы ФНС Даниила Егорова к совещанию у президента Владимира Путина, сообщили РИА Новости.
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Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Общество
Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
Экономика
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости вчера в 20:46
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»
Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК 20:56
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 07:17
Политика
Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Компания 04:43
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Наука
Ученые СПбГУ выяснили, у кого из многоклеточных самый короткий геном
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета расшифровали геном Intoshia variabili — самого маленького представителя паразитов из группы ортонектид.
Телеканал Санкт-Петербург 10:28
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Политика
Польша откладывает президентские выборы
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru 18:45
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Наука
Создан прототип реактивного двигателя, работающего на обычном воздухе
«Наши результаты показывают, что такой реактивный двигатель на основе микроволновой воздушной плазмы может быть потенциально жизнеспособной альтернативой современным реактивным двигателями на ископаемом топливе», - заявил ведущий исследователь Джау Тан.
Хайтек+ 12:38
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов с 7 по 9 мая
Минкомсвязь опубликовала в своем Telegram-канале по возвращению россиян из-за границы график вывозных рейсов на ближайшие три дня.
Коммерсантъ 13:52
Армия и оружие
Французские военные показали испытания атомной подлодки нового типа
Французская Гендирекция по вооружению опубликовала в Сети видео ролик, на котором показаны ходовые испытания новой многоцелевой подлодки с атомной силовой установкой под названием «Сюффрен».
Актуальные Новости 05:49
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Здоровье
В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто
Общее число выявленных в Амурской области случаев коронавируса достигло 106, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:10
Здоровье
Коронавирус выявили у 36 пациентов и работников больницы в Иркутске
В результате у 24 пациентов и 12 работников больницы тесты дали положительный результат.
Интерфакс - Россия 07:50
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов выйти в октагон
Чемпион легкого дивизиона UFC, Хабиб Нурмагомедов, допустил свое возвращение в октагон в месяце июле.
Юфсбет 15:55
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Армия и оружие
Россия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая
Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начнут возвращаться 7 мая, в четверг.
RT на русском 06:28
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета 12:10
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
ТАСС 11:36
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51