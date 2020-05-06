Поступления налогов в апреле резко снизились. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), снижение составило 31,4%. Об этом говорится в презентации главы ФНС Даниила Егорова к совещанию у президента Владимира Путина, сообщили РИА Новости.

Поступления налогов в России упали на треть

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