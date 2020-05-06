Поступления налогов в апреле резко снизились. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), снижение составило 31,4%. Об этом говорится в презентации главы ФНС Даниила Егорова к совещанию у президента Владимира Путина, сообщили РИА Новости.

Поступления налогов в России упали на треть

Происшествия СК подтвердил гибель миллиардера Дмитрия Босова Красногорск, 6 мая 2020, 19:41 — REGNUM Следственный комитет подтвердил информацию о гибели российского миллиардера Дмитрия Босова. 15

Экономика Раскрыты детали представленного Путину плана восстановления экономики В конце апреля Путин потребовал от правительства готовить план действий по восстановлению экономики, учитывая «новую реальность», связанную с распространением коронавируса.

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 3

Общество Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский. 2

Авто Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.

Политика Путин заявил, что россияне должны знать, какие есть меры поддержки Все компании и россияне должны знать, какие меры поддержки предлагаются правительством на фоне коронавируса и как ими воспользоваться, информационная кампания должна быть полноценной, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. 9

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась со своим женихом Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет. 10

Гаджеты Смартфон Poco M2 Pro подтвержден Отлично зарекомендовавший себя инсайдер под ником Xiaomishka, который регулярно первым добывает интересные новости о продуктах Xiaomi, Redmi и не только, поделился эксклюзивной информации о новом смартфоне Poco M2 Pro.

Экономика Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. 1,5K

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 717

Космос Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было. 52

Общество Глава Минобрнауки Фальков находится на самоизоляции В Минобрнауки подтвердили - глава ведомства Валерий Фальков находится на самоизоляции.

Здоровье 85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки. 463

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 209

Общество В столице могут ввести масочный режим со следующей недели В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек. 547

Политика Путин изучит советы по отмене ограничений из-за коронавируса Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации решений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ознакомится с рекомендациями по постепенной отмене введенных в связи с этим ограничений. об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 1,1K