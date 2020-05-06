Экономика
Российская газетаПоступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), снижение составило 31,4%. Об этом говорится в презентации главы ФНС Даниила Егорова к совещанию у президента Владимира Путина, сообщили РИА Новости.
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Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид.
РИА Новости 13:07
Здоровье
О самом страшном в эпидемии рассказал врач из «красной зоны»
Руководитель смены приемного отделения госпиталя для больных коронавирусом на базе Университетской клинической больницы № 1 Сеченовского университета Антон Родионов рассказал изданию «Московский комсомолец» о самом страшном в эпидемии коронавируса.
Live24 14:37
Общество
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи
В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru 17:59
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Политика
Трамп пообещал рассказать о выполнении Китаем торгового соглашения
Президент США Дональд Трамп через одну-две недели намерен сделать заявление о том, выполняет ли Китай первую фазу торгового соглашения.
Известия 17:27
Политика
Историк ответил на требование оппозиционеров не праздновать День Победы
Представители российской несистемной оппозиции каждый год перед 9 мая пишут посты о том, что День Победы следует отмечать только как день памяти и скорби - без парадов, военной техники, салютов и других атрибутов праздника - и сфокусироваться на трагедии Великой Отечественной войны, а не на самой Победе.
Ридус 15:10
Политика
Путин отчитал главу МЭР за реализацию мер поддержки
Президент Российской Федерации Владимир Путин настоятельно потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова точнее изучить ситуацию с реализацией ранее объявленных мер по поддержке экономики страны на фоне эпидемии коронавируса.
Национальная служба новостей 10:03
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Фигурное катание
Фигуристка Жилина покинула группу Тутберидзе и перешла к Плющенко
11-летняя фигуристка владеет четверным тулупом и четверным сальховом, а также исполняет тройной аксель.
RT на русском 15:21
Футбол
Игорь Шалимов удалил скандальное видео с критикой россиян
Чемпионат 04 мая в 08:57
ЖКХ
Отключение отопления начинается в Москве
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отключение будет идти поэтапно и займет порядка трех суток – с 7 по 9 мая.
РИА Новости 17:01
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Музыка
Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер
Культуромания 13:24
Футбол
«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко
Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Политика
Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ 06:27
Происшествия
Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу
Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
Чита.Ру 04:45
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений
Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 13:58
Игры
Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
REGNUM 02:34
Политика
Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным
Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.
Российская газета вчера в 17:30
Общество
Самые большие губы в мире стали еще больше
Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую СМИ считают обладательницей самых больших губ в мире, собирается еще сильнее их увеличить.
Инфо24 04:51
Общество
В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru 17:56
Экономика
ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне
Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
Известия 16:08
Политика
Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции
Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Шоу-бизнес
Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости 14:00
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03