Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПоступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), снижение составило 31,4%. Об этом говорится в презентации главы ФНС Даниила Егорова к совещанию у президента Владимира Путина, сообщили РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Поступления налогов в России упали на треть

Российская газета10:11

В России в апреле поступление налогов снизилось на треть

РИА Новости09:32

Поступление налогов в России в апреле снизилось на треть

RT на русском09:58

В России в апреле на треть упали поступления налогов

Московский Комсомолец09:50

Апрельские показатели по сборам налогов в России упали на 31%

Известия09:41

В России собрали на треть меньше налогов

Lenta.ru10:07

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

ТАСС09:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
2,1K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид.
РИА Новости 13:07
2,6K
Здоровье

О самом страшном в эпидемии рассказал врач из «красной зоны»

Руководитель смены приемного отделения госпиталя для больных коронавирусом на базе Университетской клинической больницы № 1 Сеченовского университета Антон Родионов рассказал изданию «Московский комсомолец» о самом страшном в эпидемии коронавируса.
Live24 14:37
Общество

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи

В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru 17:59
3
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
39
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
873
Политика

Трамп пообещал рассказать о выполнении Китаем торгового соглашения

Президент США Дональд Трамп через одну-две недели намерен сделать заявление о том, выполняет ли Китай первую фазу торгового соглашения.
Известия 17:27
2
Футбол

Хавбек «Ман Сити» Сане согласовал контракт с «Баварией»

Матч ТВ 01:15
Политика

Историк ответил на требование оппозиционеров не праздновать День Победы

Представители российской несистемной оппозиции каждый год перед 9 мая пишут посты о том, что День Победы следует отмечать только как день памяти и скорби - без парадов, военной техники, салютов и других атрибутов праздника - и сфокусироваться на трагедии Великой Отечественной войны, а не на самой Победе.
Ридус 15:10
2
Политика

Путин отчитал главу МЭР за реализацию мер поддержки

Президент Российской Федерации Владимир Путин настоятельно потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова точнее изучить ситуацию с реализацией ранее объявленных мер по поддержке экономики страны на фоне эпидемии коронавируса.
Национальная служба новостей 10:03
21
Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
9
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
487
Фигурное катание

Фигуристка Жилина покинула группу Тутберидзе и перешла к Плющенко

11-летняя фигуристка владеет четверным тулупом и четверным сальховом, а также исполняет тройной аксель.
RT на русском 15:21
4
Футбол

Игорь Шалимов удалил скандальное видео с критикой россиян

Чемпионат 04 мая в 08:57
15
ЖКХ

Отключение отопления начинается в Москве

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отключение будет идти поэтапно и займет порядка трех суток – с 7 по 9 мая.
РИА Новости 17:01
361
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
30
Музыка

Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер

Культуромания 13:24
4
Футбол

«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко

Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
68
Политика

Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу

Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ 06:27
3
Происшествия

Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу

Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
Чита.Ру 04:45
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 13:58
16
Игры

Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр

REGNUM 02:34
2
Политика

Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным

Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.
Российская газета вчера в 17:30
Общество

Самые большие губы в мире стали еще больше

Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую СМИ считают обладательницей самых больших губ в мире, собирается еще сильнее их увеличить.
Инфо24 04:51
57
Общество

В Италии создали первую в мире убивающую коронавирус вакцину

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.
Газета.Ru 17:56
38
Экономика

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
Известия 16:08
Политика

Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции

Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
1
Шоу-бизнес

Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм

По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости 14:00
4
Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
88
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное