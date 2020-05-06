Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПоступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), снижение составило 31,4%. Об этом говорится в презентации главы ФНС Даниила Егорова к совещанию у президента Владимира Путина, сообщили РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Поступления налогов в России упали на треть

Российская газета10:11

Апрельские показатели по сборам налогов в России упали на 31%

Известия09:41

Поступление налогов в России в апреле снизилось на треть

RT на русском09:58

В России в апреле на треть упали поступления налогов

Московский Комсомолец09:50

В России собрали на треть меньше налогов

Lenta.ru10:07

В России в апреле поступление налогов снизилось на треть

РИА Новости09:32

Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

ТАСС09:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:00, Ашберн
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил книгу о Гарри Поттере

Родной город 09:31
Экономика

Доедим, не вывезем: к чему приведут квоты на экспорт зерна

С 26 апреля Россия прекратила вывоз зерновых, всего отправив (или заключив контрактов на отправку) 6,9 млн т. Ранее планировалось поставить на экспорт в первом полугодии до 20 млн т зерновых, а общий объем экспорта в 2019/20-м сельскохозяйственном сезоне ожидался рекордным.
Известия 04 мая в 17:02
Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва 08:31
171
Политика

Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений

Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет 08:54
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил жизнь самоубийством

Газета.Ru 13:28
2,3K
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
396
Политика

МИД Чехии предложил нормализовать отношения с Россией

Обострение дипломатической ситуации в отношениях России и Чехии началось после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады.
RuNews24.ru вчера в 13:32
1,6K
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
402
Экономика

14, 5 тысяч тульских семей получили выплаты на детей до 3 лет

Более 14 500 тульских семей получили 5 000 рублей на детей до трех лет. Организована простая подача заявлений на эту выплату.
Тульская пресса 14:16
Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польский газотранспортный оператор Gaz System опубликовал итоги квартального — с 1 июля по 1 октября — аукциона на доступ к мощностям газопровода «Ямал—Европа», проходящего через территории РФ, Белоруссии, Польши и Германии.
Коммерсантъ 12:50
1
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
6,4K
Авто

Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье

Эксперты "Российской газеты" составили рейтинг вседорожников "прошлых лет", которые способны с легкостью покорить бездорожье и дадут фору настоящим внедорожникам.
Новые автомобили 03:11
14
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
94
Общество

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
1K
Футбол

Илья Геркус: Семин решил сгладить углы. Он жестко был неправ

Геркус признался, что считает слова Семина попыткой «сгладить углы».
Bookmaker-ratings.ru 15:19
Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непоспедственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости 15:23
2
Армия и оружие

Академик РАН предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий США

Научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов заявил, что существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Соединенных Штатов.
Военное дело вчера в 01:29
111
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
527
Общество

ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
815
Футбол

Кокорин перевел миллион рублей на лечение девочки

Матч ТВ 14:14
2
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

РБК 11:20
394
Экономика

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду квартир

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду. Наиболее явно тренд прослеживается в крупных городах.
Газета.Ru 13:48
2
Общество

Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
30
Экономика

ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца

"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
Газета.Ru 15:38
Игры

Глава Xbox: пандемия может затянуть сроки выхода игр для Xbox Series X

Сроки выпуска игр к игровым консолям следующего поколения компании Microsoft возможно будут сорваны из-за пандемии коронавируса, заявил глава Xbox Фил Спенсер 30 апреля, передает CNBC.
ИА Красная Весна 03 мая в 15:20
3
Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
109
Политика

МИД России осудил высадку наемников в Венесуэле

Россия обеспокоена попыткой группы наемников высадиться на территории Венесуэлы для совершения терактов против законной власти и руководства этой страны.
Ридус 14:20
4
Авто

Volvo отзывает в России около 10 тысяч автомобилей

Российское представительство компании Volvo объявило об отзыве 9 837 автомобилей.
МонаВиста 12:06
5
Культура

Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»

Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
Культуромания 02:56
43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное